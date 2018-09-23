遼寧艦學美航母艦島塗舷號 原因讓粉絲們嗨了

2018年09月23日 21:46 中時電子報 盧伯華

進塢修整的中共海軍遼寧號航空母艦最近又有照片在網上流傳，圖片上遼寧艦在艦島塗上了個6字，這顯示它極有可能像美國海軍航空母艦將舷號塗在艦島上面，以提高目視識別能力。大陸媒體分析，此一變更主要是為進行雙航母編隊而用，而雙航母編隊將可大幅增加艦隊的作戰能力，對中共海軍戰力而言將是一個歷史性的跨越。

據陸媒《鳳凰軍事》報導，遼寧艦此前是依中共海軍傳統，將舷號16塗裝在艦艏兩側，不過因為艦艏兩側舷號在空中觀察比較困難，所以遼寧艦也在滑躍甲板末端塗上舷號16，以方便飛行員空中觀察。現在遼寧艦又在艦島增加舷號，顯然還是為了提高航母的海上識別能力。

遼寧艦滑躍式飛行甲板上也塗有舷號16。（圖／中新社）

報導說，無可諱言，遼寧艦的改進明顯參考美國海軍航空母艦，美國航母艦除了在飛行甲板頂端標示舷號供飛行員空中俯瞰外，艦島上也塗有舷號，如此做是因為艦島是全艦最高處，舷號標示在艦島上可以艦載機飛行員、編隊其他艦艇更容易識別。美軍現役航母均是大甲板彈射器航母，從空中看起來幾乎完全一樣，編隊中若有1艘以上的航母，飛行員在空中便較難以分辨。

而對於中共海軍來說，目前只有1艘遼寧艦，只能組建單航母編隊，艦載機飛行員著艦不需要考慮到母艦識別問題。但隨著首艘國產航母入列，同型航母增加為兩艘，一旦組建雙航母編隊時，艦載機返航時的空中識別就相當重要。雖然遼寧艦與首艘國產航母外觀上還有些區別，但是艦載機速度快，座艙視野有限，為免讓飛行員識別發生錯誤，增加艦島上的舷號是簡單又有效的辦法。

共軍遼寧艦與國產航母在大連造船廠同框，兩艘同型艦外型相同，在海上與空中辨識時確實容易混淆。（圖／新浪微博）

報導說，這個細微變化表明中共海軍已經開始著手探索雙航母編隊組建和運用，這對於中共海軍來說是又一個歷史性跨越。雙航母編隊可以提供更加強大作戰能力，打擊能力更強，覆蓋範圍更廣。例如，遼寧艦可以搭載20多架殲-15戰鬥機，首艘國產航母接近30架，這樣兩艘航母加在一起超過50架，已經超過1艘尼米茲級航母戰鬥機數量，後者的艦載機聯隊一般配備有48架戰鬥機，尤其重要的是還有空間配備艦載固定翼預警機，進一步提高航母編隊作戰能力。

隨著大陸國產航空母艦陸續入列，中共海軍航母及航母編隊作戰能力也會相應增加。大陸媒體對此的分析也讓網上軍迷們目常振奮，表示對雙航母編隊的壯盛軍容相當期待。

(中時電子報)