大陸高超音速滑翔體研發進度快 進行高空抛擲實驗

2018年09月23日 22:26 中時電子報 江飛宇

高超音速滑翔體(hypersonic-glide-vehicles)的發展已是新的軍備科技競賽，中國大陸在這方面的研究正在加速前進。一段影片顯示，大陸方面將幾具高超音速滑翔體的模型掛在高空氣球之下，似乎正打算將它們從高空中釋放，以測試滑翔能力。

The Drive報導，影片是在推特上流傳的，原始來源不明，所以無法絕對肯定就是大陸科研的高超音速滑翔體測試，但是這3具掛在氣球下的楔形物體，幾乎與先前大陸官媒透露的滑翔體形狀相同；此外，使用高空氣球作為平台進行滑翔測試，也一個非常合乎邏輯而且有效的實驗步驟。

從影片中看到的三具滑翔體，其中兩具外非常相似，而第三種明顯是不同的設計。這也符合過去官方媒體曾公布的兩種設計。

A test using high-altitude balloon to launch the flight vehicle has been successfully performed, allegedly, this was exactly the test which closed a large area of airspace in the Northwest of China. pic.twitter.com/YrlG7ca7du — dafeng cao (@dafengcao) 2018年9月21日

中國大陸的高端軍事研發進度，不會堂而皇之的在官方媒體與軍方媒體上公布，然而卻對於透過學術機構的名義，以側面的方式分享一些概念研究，有些開放出來的線索還相當令人驚訝。但是外界要記住，中國大陸對新聞的掌握力是很高的，現在外界看到的東西，都是刻意向外界展示的部分。

大陸曾公布的高超音速滑翔體風洞實驗模型，這個造型被外界暱稱為「旋風斯巴達」，名字來自80年代著名動畫「科學小飛俠」的其中一代座艦。(圖/網路)

大陸高超音速滑翔體的另一種外型，沒有上圖的稜角。(圖/網路)

高超音速滑翔體是能夠在7倍音速以上，還能夠有效控制飛行姿態，所以它必定有舉升體的外型，以便利用空氣浮力。假如安裝在飛彈裡，那麼它就會是很精準又難以防禦的智慧彈頭，也因此包括美國、俄羅斯與中國大陸，都在進行滑翔體的研究，這可說是一場偉大的超音速軍備競賽。每一項新武器的問世，都必將出現防禦對策，高超音速滑翔體也不例外。美國已經開始發展擊退他們的方法，當然競爭對手們也會有相同的回應。

(中時電子報)