常美冰店冰淇淋多樣化 滿足顧客視覺及味覺享受

2018年09月24日 00:26 中時 林雅惠

旗山店家第三代經營者郭人豪說，義式冰淇淋就有近30種口味，手中所拿芝麻冰淇淋廣受消費者喜愛。（林雅惠攝）

芝麻冰淇淋有濃厚的芝麻氣味；火龍果冰淇淋帶有水果清香，可說是店內最促銷的冰品。（林雅惠攝）

芝麻冰淇淋吃起來扎實帶些嚼勁；火龍果冰淇淋吃起來軟綿細緻，都是店內最促銷的冰品。（林雅惠攝）

高市旗山區有一家很古早味的「常美冰店」，創辦人郭李常美從一間雜貨店和涼水攤起家，19歲開始製冰賣冰，一路來研發各種口味冰品，冰店除販售傳統冰品外，也賣各樣義式冰淇淋，新鮮食材和不加防腐劑的冰品，美味口感吸引顧客絡繹不絕，讓這家冰店屹立不搖，成為旗山老街名店之一。

「常美冰店」創立於1945年，旗山店家第三代經營者郭人豪說，阿嬤郭李常美原本開雜貨店和涼水攤，後來自創香蕉冰和芋仔冰，之後父親曾到義大利學習製作冰品，店裡逐漸創新口味，光義式冰淇淋就有近30種口味。

郭人豪說，冰淇淋有芋頭、芝麻、香草、草莓、抹茶、薄荷、檸檬、巧克力、黑醋栗、百香果、芒果、火龍果、藍色夏威夷（蝶豆花）等近30種口味，其中芝麻及火龍果冰淇淋廣受消費者喜愛，可說是店內最促銷的冰品。

芝麻冰淇淋有濃厚的芝麻氣味，吃起來扎實帶些嚼勁；火龍果冰淇淋以在地火龍果榨汁做成，帶有水果清香，吃起來軟綿細緻。

郭人豪說，不少消費者喜歡繽紛色彩的冰淇淋，於是點購3、4種不同口味冰淇淋摻雜一起，吃起來另有一番風味。

郭人豪表示，為了滿足顧客需要，店內也賣家庭號冰淇淋，曾有台南顧客特定前來採購多盒帶回冷凍慢慢品嘗，也有金門顧客訂單團購，冰品口碑遠近馳名，4年前阿嬤在鄰近美濃區開設一家分店，由於冰店近百樣的冰品，阿嬤被號稱為「魔法阿嬤」，分店也取名為「常美冰店魔法阿嬤的新家」。

地址:高雄市旗山區文中路99號

價格:冰淇淋加甜筒45元

營業時間:09:00至19:00

例休日:每月最後一周星期三

(中時 )