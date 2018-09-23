羽球》李宗偉精神好滑手機 承諾盡快返球場

馬來西亞羽球名將李宗偉罹患鼻咽癌初期，透過錄音檔向球迷問好，表示會盡快回到球場。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

馬來西亞男子羽球名將李宗偉，昨天經大馬羽協證實罹患鼻咽癌初期，目前在台灣接受治療，球迷、選手都為他打氣加油，馬國媒體報導，李宗偉透過錄音檔向所有支持他的人問好，表示「請大家等我，我很快就會重返球場。」

李宗偉今年7月初打完印尼羽球公開賽後，傳出因為呼吸系統問題休養，也缺席了世錦賽及亞運兩項大賽，不過昨天大馬羽協證實李宗偉罹患鼻咽癌初期，人在台灣接受治療。

休息兩個多月，李宗偉透過馬來西亞媒體分享近況，他說：「請大家不要忘了我，我還在這裡，我很快就可以回到球場，謝謝大家的關心，等到我好了，我會跟大家報告更多。」

馬國媒體也曝光一張李宗偉的近照，他躺在病床上，一面用餐一面滑手機，精神看起來不錯，他的官方推特昨天也寫道：「希望喜愛李宗偉的球迷，可以在他休養期間給他和家人隱私，我們希望他早日康復，也歡迎大家為他祈禱。」

不少羽球名將也對李宗偉的病情表達關心，包括和他並稱一時瑜亮的中國大陸名將林丹，曾私下傳簡訊問候，印尼名將陶菲克藉著社群媒體給李宗偉祝福，丹麥退休名將蓋德也祝老友早日康復，現任世界球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）則放一張和李宗偉賽後握手的照片，並用中文表示：「昨天聽到一個讓大家都非常難過的消息，很多時候，對運動員來說，有的人，是隔網相對的對手，更是值得晚輩學習的前輩。李宗偉，偉大的運動員，優秀的前輩，希望你能快點兒康復。」

(中時電子報)

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