屏東》崁頂港東村首名女村長徐秀如 連任和自己競爭

2018年09月24日 07:11 中時 潘建志

屏東縣崁頂鄉港東村長徐秀如是村裡首名出馬競選村長的女性，也是首名女村長。年底選舉她將挑戰連任，不過並無對手出馬，村民笑說「因為村長服務太好了，沒人敢出來選。」她說，即使無對手仍要兢兢業業，把村長該做的服務做好。

徐秀如原本是家庭主婦，因為3個小孩都長大了，有更多自己的時間，4年前決定出來競選村長，為村民服務。她的對手是已任4屆的老村長，基礎穩固，她不花錢，勤跑村裡各戶人家，以女性的細心和貼心爭取村民認同，順利當選。

當選村長後，只要村民請託的案件，能解決的她一定馬上解決，否則也會一直追蹤進度。許多鄉間產業道路十多年未修繕，路面殘破不堪，坑坑洞洞，她和鄉代表配合，只要有村民通報就會開始爭取經費修補，已讓好幾條快不能走人的道路起死回生。

鄉下年輕人口流失嚴重，老年人更需要關懷，她上任後，每年父親節、母親節她都會自掏腰包，送給村內約40名85歲以上的長者蛋糕，讓他們感受節慶歡樂氣氛；村裡曾有2名百歲人瑞，她也贈送一錢的金手飾，給予祝福。

徐秀如說，她服務的「撇步」就是「頭要低、腰要軟，該做的就做、不該拿的就不要拿」。年底選戰同額競選，只要獲得超過選舉人數的20%票數就能當選，村民表示，以村長「骨力」的程度絕對沒有問題，不過還是號召大家去投票衝高票數。

(中時 )