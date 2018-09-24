KUMON如何為孩子儲備專注學習力？

2018年09月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

「先寫3，再寫5，找找看5在哪邊？」、「來，幫老師數數看總共加起來有幾個？」教室裡，老師正耐心引導幼大的柏菻數數。柏菻剛到KUMON教室學習時，在椅子上超過兩分鐘就坐不住，摸東摸西，無法專心。老師觀察到他的握筆能力較差，寫教材對他來說比較吃力，於是便從簡單的數與量開始，慢慢帶著他培養基礎能力。只要柏菻寫對了，老師就大力稱讚他、鼓勵他，讓他愈來愈有學習自信，開始喜歡學習。漸漸地，他開始願意專注坐在椅子上，甚至時間一到就自動自發寫教材，對於孩子的改變，老師與家長都很欣慰。

一路走來，柏菻到三年級時，已經超越了三個學年，能夠解出小六數學題目。面對需要高度專注力與耐力的分數四則混合運算，他都能在短短時間內正確解題。這是KUMON由淺入深的教材循序漸進為他打穩了紮實的根基。

要協助孩子建立專注學習的好習慣並不難。許多家長擔心孩子「專注力不足」，極可能是因為「注意力不集中」所導致。甚至有家長認為，「等孩子有興趣了，自然會想去學」、「等孩子知道讀書的重要性，自己就會去讀書」，但時間不會重來，如果要等待孩子有所體認才自發去學習，往往浪費許多寶貴時間。而且學習習慣若不好，即使孩子日後想學習，也會面臨學習方法不對、學習效果不佳的問題，造成事倍功半。因此，家長應盡早培養孩子的「學習慾望」和「專注力」，讓孩子在學習初始就慢慢累積形成好的特質。

KUMON的孩子之所以能建立專注學習的好習慣，是因為公文式教育讓孩子從比目前學力稍低的階段開始學習。因為從「能輕鬆學習」之處開始做起，恰恰適合其能力的教材和分量，在沒有壓力又有想做的慾望時，無論多麼不喜歡學習的孩子都能「輕鬆完成」，而且很容易靠自己的能力就拿到一百分。這對孩子來說，是多麼喜悅的經驗啊！他們會因此鬆了一口氣，把心安定下來學習，久而久之便能培養出持久的專注力，在每個階段享受學習的樂趣。

(中時電子報)