讓孩子自學自習的法寶——小階段前進的教材

2018年09月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

每個幼兒在學習爬樓梯時，都是一小階、一小階慢慢地練習、慢慢地進步，如果一下子挑戰太高的台階，不只容易跌倒和受傷，甚至很可能會退縮不前，害怕再去嘗試。KUMON認為孩子的學習也是同樣的道理，如果一下子挑戰難度太高的內容，孩子很容易產生挫折與抗拒，久而久之不僅會放棄學習，還會喪失自信心，那就得不償失了。

為了幫助每個孩子踏穩學習的腳步，KUMON將各階段的學習內容分解到難以再分解的程度，再由淺入深地依序編排，因此，孩子不會有「忽然變得很困難」的感受，而是在不知不覺中逐步提升了能力，奠定了紮實的基礎。

今年剛六歲的長鴻，已經學到國中二年級程度的教材了，聽起來很不可思議，但他是透過在KUMON學習，一點一滴累積出來的成果。長鴻媽媽在孩子學習的過程中，和老師一起扮演重要的角色，從旁陪伴與鼓勵，她十分認同KUMON依照孩子個別能力來安排不同教材及學習進度，而小階段前進的教材，讓孩子可以很輕鬆、很有效率地達到學習效果，並在不知不覺中不斷提升能力。

更重要的是，KUMON的學習法是讓孩子運用學過的知識來思考、類推，並解決新問題；如果有不懂的地方，只要重新觀察例題，並參考類似的問題，孩子就可以靠自己來解答並往下發展。即使面對還沒學過的內容，孩子在重複體驗「我會了」的成功經驗後，即使面對看似困難的問題，也會自己想辦法解決，培養出自學自習的能力和挑戰困難的自信。

(中時電子報)