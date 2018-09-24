小小的進步 累積出大大的成就感

KUMON幫助孩子建立起「只要肯做就一定辦得到」的自我認同感。(圖/KUMON提供)

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中時電子報
綜合報導

走進整潔明亮的KUMON教室，就見到五歲多的昇濡正和老師進行字卡互動，在輕鬆愉快的氣氛中，昇濡學習了許多字卡上的英文單字。

「自從昇濡一歲多開始接觸KUMON後，每一天，都可以察覺到他的成長！」昇濡媽媽喜悅地分享孩子的成長，從一開始只能認單字，漸漸到能夠唸出完整的句子，甚至是使用成語，這些累積的進步與成長，都是透過在KUMON學習慢慢建立起來的能力，孩子的自信心也在無形中不斷提升。

每個孩子都是天生的探險家，從小不斷好奇地嘗試與摸索，每當他們成功學會新事物，眼中欣喜的光芒是多麼動人啊！而孩子透過「學會了」感受到快樂與成就感，正是驅使他們不斷學習的動力。

KUMON不希望孩子的學習胃口被挫折感破壞，因此讓他們從「只要稍加努力就能獨立完成」的內容開始學習，一步步幫助孩子建立起「只要肯做就一定辦得到」的自我認同感。由於所學內容是最適合孩子的程度，即使偶爾遇到困難，只要老師給予適當引導，每個孩子都能夠靠自己的力量解開問題，獲得一百分。

透過每一次小小的進步，KUMON的孩子在無形中不斷累積成功經驗，這些經驗將會化成自信與動力，讓孩子不懼怕面對問題，甚至會樂於多方嘗試、勇於接受挑戰，即使失敗了也不會灰心喪志，而是再接再厲地尋找方法，享受克服困難、解決問題的喜悅。

(中時電子報)

讓孩子自學自習的法寶——小階段前… KUMON如何有效提升孩子的專注力…

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