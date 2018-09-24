KUMON如何有效提升孩子的專注力與時間管理能力？

2018年09月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

考試放榜之際，KUMON的孩子方喆以優異成績考上雄中。回想與哥哥一起在教室學習已經十二年了，依稀記得當時哥哥在小四時被檢測出有注意力缺失症（Attention Deficit Disorder，簡稱ADD），因為害怕被貼標籤，哥哥拒絕就醫，在學校的數學成績已經嚴重落後；而方喆從小患有嚴重的異位性皮膚炎、氣喘與過敏，大部分體力都用在對抗疾病，時常無精打采，對學校課業感到無聊，兩兄弟因缺乏專注力與時間管理的能力，影響到後續的課業進展。

究竟是什麼魔力，讓這對兄弟在加入KUMON後，不僅愛上學習，還能有效地提升專注力與時間管理能力？在學習KUMON教材時，有別於學校課本和坊間的評量試卷，KUMON有自成一套系統的編序性教材，從學力診斷測驗的結果，讓孩子從適合自己能力的地方開始學起，透過不斷累積「會做」的學習經驗，讓孩子發現「原來學習可以這麼容易」。

KUMON的各科教材都以「小步漸進」的原則編排，當孩子發現原來自己都會時，便可以一小步一小步慢慢前進，從每一份教材的例題引導，靠著自己的觀察、思考、判斷、嘗試解決問題；當孩子再遇到新課題時，不會徬徨無措而影響學習意願。

更重要的是，KUMON希望提升孩子的專注力，建立自我管理時間觀念，有效率地學習，任何一科教材在不同階段裡都設有不同的「標準完成時間」，當孩子可以在這個時間內完成並且訂正，表示學習的過程中已具備了這階段的能力；每天定時、定量培養這些習慣，孩子會為了努力在時間內完成作業而集中專注力學習。

「時間」和「專注」無法被看到、聽到、摸到，「時間觀念」和「專注力」也不是孩子與生俱來的能力，必須在家長的耐心陪伴下，協助孩子一起養成。有「EQ之父」美稱的丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）曾經說過：「專注力這個強大的心智力量，能夠大幅提高一個人的成就與成功機會。」與其讓孩子耗費時間停在不會的題目上，不如有效利用時間，多次練習、加深心理印象，便可以集中專注力學習，當孩子建立良好的專注力與時間管理能力時，逐步成為一個積極自主學習的人，儲備面對未來職場與挑戰的關鍵能力。

(中時電子報)