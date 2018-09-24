KUMON為何重視訂正能力？孩子寫錯了該怎麼做？

2018年09月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

許多孩子在學習的當下，總對自己犯的錯不以為意，以為只要把錯誤答案改正過來即可，還沒釐清那些不會之處，便急忙往下一題推進，卻不曾想過：未來再遇到類似問題時，有沒有能力解決呢？還是會再度犯同樣錯誤呢？臺北市一位高中教師看到學生的學習狀況，提到「寫這麼多的講義與考卷，學生學到什麼呢？事實上，並不是考卷與講義寫得多，就代表一定學得好，學生對於答錯部分的訂正態度，才能最真實反映學生的學習狀況」。

去年，一位考上建中的KUMON孩子偉華，提到「訂正」的重要性，他說：「每次寫完KUMON作業後，一定會特別叮嚀自己要確實完成訂正的步驟，若沒有真正釐清答案、過程，當天會留在教室直到理解題目後才回家。剛開始，覺得訂正作業是一件很麻煩的事情，直到後來才發現，原來訂正的過程，可以更了解題目的定義和原理，真正持續進步，遇到下一個問題時，也會更加小心，避免再犯同樣的錯，因為每次的錯誤，可以累積經驗，讓學習更有成就感。」

記憶、理解，進而應用，這是學習的順序，就算考試答案寫錯了也沒關係，最重要的是，必須理解錯誤及不會的地方，長期下來，孩子確實能從訂正過程中看到學習的問題。KUMON在引導孩子訂正的過程中，首先讓他們學習發現錯誤，並且一定要重新檢查錯誤的地方後，才可以擦拭重新訂正；若需要再訂正一次，可在題型旁做上記號、給予提示，引導了解「為什麼錯誤？」主要目的是希望幫助孩子建立發現問題、解決問題的能力，從解決問題的過程中，培養主動思考與判斷的習慣，加深學習經驗，避免再犯相同的錯誤。

KUMON提醒家長與孩子們：「訂正」是學習中相當重要的一環，如何引導孩子用正確的態度看待錯誤，將錯誤扭轉為正面的知識；訂正不是要學生「重新寫」，也不是寫完就算了，主要是希望孩子可以主動發現自己不會的地方，重新檢視問題，仔細訂正需要修改的部分，真正了解學習的課題；同時，為了避免因為不懂、訂正次數過多，可及早告知老師狀況，請老師引導解惑，如此將有助於孩子從訂正過程，培養自我思考的習慣，提升學習的動機和慾望。

(中時電子報)