為孩子訂立具體的進度與目標

2018年09月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

煒倫在學校的成績一直很不理想，因為基礎沒打好，以致到了小學六年級已跟不上，老師上課講的，他總是鴨子聽雷，得不到成就感，自然學習意願低落。在偶然的機會下他參加了KUMON小六升小七的說明會，萌生想來KUMON學習數學的意願，反正死馬當活馬醫，他抱著姑且一試的心態走進輔導教室。

輔導老師一開始先讓煒倫做學力診斷測驗，了解他的學習現況。老師發現，煒倫的加減乘除計算能力並不純熟，雖然他已就讀小六，仍堅持要他從小一的A教材開始學習。老師替他做完學力診斷後，清楚告訴他「我對你的學習規劃是什麼」，讓煒倫不會因為降低學年學習而感到自卑，也讓他知道自己一、兩年後將會變成什麼樣子。於是煒倫有了學習動力，在支撐不下去的時候，鼓勵他想想自己在一、兩年後的學習樣貌，他就會重新振作起來。

在學習過程中，老師運用教材的前後測驗增強他的信心，例如開始寫A教材前，老師會讓他先做A教材的檢定測驗(數學教材分級6A～Q，共22階段)，讓他了解這個教材裡他有哪個部分程度不好；寫完A教材後，老師會讓他再做一次相同的檢定測驗，讓他和原來的自己做比對，了解自己確實變厲害了，並且老師會向他說明這個教材要幫助他什麼。透過每一次前後的檢定測驗，煒倫很明確知道自己進步在哪裡，他從自己的進步中得到很大的自信，很喜歡來輔導教室學習，在暑假期間也願意寫比較多張數，把進度拉起來。經過一年的時間，他在學校的數學成績已有明顯的起色，到國二時，數學已學到國三的進度。

公文式教育之所以能幫助孩子打穩學力基礎，幫助孩子課業進步，最大的關鍵是讓孩子做完學力診斷測驗，掌握孩子的學力現況後，為他訂定專屬的學習計畫，預測三個月、半年、一年後進步的地方。訂立具體的進度與目標必須和家長討論，並且用教材的前後測驗讓孩子看到自己進步之處，累積成功經驗與自信心。

當孩子有意願學習，學習效果自然提升。有了明確的進度與目標，孩子就能藉由公文式教育的輔導，確實並持續地進行「恰恰好的學習」，真正提升學習的能力。而具備學習能力的孩子很快就能跟上目前的學年進度，進而達到超越學年、進階學習。

(中時電子報)