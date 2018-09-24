英皇室時尚指標出爐！「她」奪冠了

英國劍橋公爵夫人凱特王妃。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國皇室專出美女，根據eBay網站年度零售報告指出，全英消費習慣最具影響力的皇室成員是凱特王妃。第2名則是皇室新成員梅根。

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去年拿下冠軍寶座的夏綠蒂，今年讓座給母親凱特王妃，只退居第3名。至於英國女王伊莉莎白二世也擠進了前5名。

已經是3個孩子的媽，凱特王妃今年擠下自己的女兒夏綠蒂，奪回英國皇室最強時尚影響力的寶座。英國《電訊報》(The Thelegraph)報導，過去1年，凱特王妃懷孕時的造型，在eBay網站上被搜尋次數比其他皇室成員都還多。

當她生完路易王子以後，首度現身時穿著的一襲紅色洋裝，也登上熱搜。該套洋裝的設計師Jenny Packham，被搜尋次數也跟著提升了1倍。

至於時尚影響力前5名排行榜中，唯一進榜的男生則是夏綠蒂的哥哥喬治王子。他的排名雖在夏綠蒂之後，僅拿下第4名，卻是難得進榜的男生。顯示他在英國人心中仍有很強的時尚地位。

(中時電子報)

文章來源：Duchess of Cambridge named 'Royal style influencer of the year'

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