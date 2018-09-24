律師說法》女童尿褲子被狠父打成植物人！母竟冷血旁觀

2018年09月24日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

四歲女童只因尿褲子，竟被狠父虐打成植物人！何姓夫妻生下龍鳳胎後分送娘家、婆家代為照顧，到女兒四歲才接回家，沒想到何男竟因女兒尿褲子哭鬧，不時拿雞毛撢子等工具將她毒打到遍體鱗傷，何男持續施虐一個月後，導致女兒頭部受創成植物人，離譜的是，何妻目睹過程竟冷血旁觀，高院昨認定兩人惡性重大，依故意傷害兒童致重傷罪判何男七年徒刑，何妻雖未動手，但屬虐童的「不作為犯」，視同共犯，判刑三年半。

●法律評析

何男在上訴高院期間，坦承不滿女兒四歲還尿褲子哭鬧等情形，經常拿雞毛撢子毆打她，想一肩扛下所有罪責，但高院認定，即使沒證據顯示何妻動手施暴，但何妻對女兒受虐情形袖手旁觀、消極不作為，沒盡保護親生女兒的法律義務，同樣要面對刑法處罰，因此將何男判刑七年，何妻三年半。

某些行為會構成刑事犯罪，如拿刀砍人，但也有「什麼都不做，也構成犯罪」的法律規定，像媽媽故意不餵嬰兒，就屬《刑法》「不作為犯」；本案媽媽沒打小孩，但法律上媽媽對孩子負有扶養照顧責任，即媽媽具有「保證人地位」，如負有阻止義務卻沒阻止，法律評價上就跟直接下手沒兩樣。

不作為犯的構成要件有四個，包括有犯罪結果發生（小孩被打傷）、沒做法律期待須做的行為（媽媽沒阻止）、不作為與結果有因果關係（媽媽沒阻止，孩子重傷）、行為人具保證人地位（是孩子的母親）。

例如有人在海邊溺水，陌生人見死不救沒事，但現場救生員見死不救就是不作為犯，因救人本為救生員的職責。法律上保證人地位除來自親屬關係，還包括契約關係（如保母與受看護老人）、法律規定（肇事駕駛對傷者有救助義務）與危險前行為等。

危險前行為指的是「因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，對結果的發生有防止義務」，如男生追求女生起爭執，進而追逐女方，女生因恐懼慌亂掉進水池，若男方見死不救，就會被以過失致死的不作為犯判刑。

(中時電子報)