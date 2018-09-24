他開箱iPhone XS 崩潰了！螢幕驚見超長一條綠線

2018年09月24日 00:02 中時電子報 林郁庭

Brand New iPhone XS MAX with faulty display. #iPhoneMaxdisappointment #iPhoneXSMax #iPhoneXSMaxFaultyDisplay pic.twitter.com/G7frlQJ40p — Musthafa Ali (@mali4481) 2018年9月21日

蘋果最新款高價智慧手機iPhone XS與XS Max已在9/21開賣，不少網友紛紛上網分享開箱心得文，不過這名網友卻笑不出來，因為他拿到機王！遇到「綠線」瑕疵的好手氣，讓他臉上似乎也冒出三條線。

根據國外媒體網站Wccftech報導，一名來自澳洲的買家在推特上分享照片，當他開心開箱新買的iPhone Xs Max後，竟然驚見螢幕右側出現了1條超長的綠線，而且還從螢幕的「瀏海」右邊邊緣處，直接連接到底部邊框。

報導中指出，這條礙眼的「綠線」，不能由「重新開機」或「恢復原廠設定」解決，早在前代的 iPhone X 上，就出現過的「綠線」問題，沒想到在這一代的新iPhone又遇到了！出現綠線瑕疵的 iPhone XS，目前仍主要出現在國外，而台灣則似乎尚未有相關情報出現。

(中時電子報)