第一次！婚紗藏密碼 梅根婚後大解密

2018年09月24日 02:00 中時電子報 楊幼蘭

梅根婚紗密碼

梅根5月19日嫁入英國王室時，穿著法國品牌紀梵希英籍藝術總監凱勒（Clare Waight Keller）設計的婚紗，展現出自然優雅的風姿，令世人為之驚艷。

在西方傳統中，新娘結婚當天，身上穿戴的東西要有些舊、有些新、有些借來，有些藍（Something old, something new, something borrowed, something blue.）。其中「舊」代表和親人關係的延續，「新」代表人生的新階段，「借」是向婚姻幸福的朋友借件東西，除了沾沾幸福的喜氣外，還能提醒新娘，不管發生什麼事，都有朋友相挺。至於「藍」，則相傳在古羅馬時期，新娘穿藍色代表愛，端莊與忠貞。

據《時人》（People）雜誌和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，如今梅根在ITV拍攝的英國王室新紀錄片中首度透露，結婚時她身上的藍色點綴，其實來自她和哈利王子第一次約會時所穿的衣服。而這一小塊藍色的真愛密碼，就縫在她的結婚禮服襯裡內。

梅根與哈利王子是2016年7月時，透過共同朋友介紹認識，進而交往。

未來這件縫有梅根與哈利首度約會真愛密碼的婚紗，將在白金漢宮的英國王室收藏（Royal Collection）內展示。而女館長得知梅根結婚禮服背後的故事後表示，這是她聽過最浪漫的事了。

除了結婚禮服外，梅根的頭紗也有故事，當她再度看到這長達15英尺（近5公尺）的頭紗後，也為這做工精細的美麗作品讚嘆不已。梅根表示，這是從女王1953年登基加冕的禮服獲得靈感，上面繡了代表53個大英國協成員國的花卉。

梅根說，她很高興自己為與哈利廝守的時光做出這個選擇。她認為，其他王室成員也會很高興，「我們了解，大英國協、我們所扮演的角色，還有我們將繼續在國協內所執行的任務有多重要」。

(中時電子報)