第一次！婚紗藏密碼 梅根婚後大解密

2018年09月24日 02:00 中時電子報 楊幼蘭

梅根婚紗密碼

梅根5月19日嫁入英國王室時,穿著法國品牌紀梵希英籍藝術總監凱勒(Clare Waight Keller)設計的婚紗,展現出自然優雅的風姿,令世人為之驚艷。

在西方傳統中,新娘結婚當天,身上穿戴的東西要有些舊、有些新、有些借來,有些藍(Something old, something new, something borrowed, something blue.)。其中「舊」代表和親人關係的延續,「新」代表人生的新階段,「借」是向婚姻幸福的朋友借件東西,除了沾沾幸福的喜氣外,還能提醒新娘,不管發生什麼事,都有朋友相挺。至於「藍」,則相傳在古羅馬時期,新娘穿藍色代表愛,端莊與忠貞。

據《時人》(People)雜誌和《每日郵報》(Daily Mail)23日報導,如今梅根在ITV拍攝的英國王室新紀錄片中首度透露,結婚時她身上的藍色點綴,其實來自她和哈利王子第一次約會時所穿的衣服。而這一小塊藍色的真愛密碼,就縫在她的結婚禮服襯裡內。

梅根與哈利王子是2016年7月時,透過共同朋友介紹認識,進而交往。

未來這件縫有梅根與哈利首度約會真愛密碼的婚紗,將在白金漢宮的英國王室收藏(Royal Collection)內展示。而女館長得知梅根結婚禮服背後的故事後表示,這是她聽過最浪漫的事了。

除了結婚禮服外,梅根的頭紗也有故事,當她再度看到這長達15英尺(近5公尺)的頭紗後,也為這做工精細的美麗作品讚嘆不已。梅根表示,這是從女王1953年登基加冕的禮服獲得靈感,上面繡了代表53個大英國協成員國的花卉。

梅根說,她很高興自己為與哈利廝守的時光做出這個選擇。她認為,其他王室成員也會很高興,「我們了解,大英國協、我們所扮演的角色,還有我們將繼續在國協內所執行的任務有多重要」。

(中時電子報)