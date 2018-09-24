第一次！婚紗藏密碼 梅根婚後大解密

梅根的真愛密碼就縫在結婚禮服的襯裡內。（肯辛頓宮）

友善列印
中時電子報
梅根婚紗密碼

梅根5月19日嫁入英國王室時，穿著法國品牌紀梵希英籍藝術總監凱勒（Clare Waight Keller）設計的婚紗，展現出自然優雅的風姿，令世人為之驚艷。

在西方傳統中，新娘結婚當天，身上穿戴的東西要有些舊、有些新、有些借來，有些藍（Something old, something new, something borrowed, something blue.）。其中「舊」代表和親人關係的延續，「新」代表人生的新階段，「借」是向婚姻幸福的朋友借件東西，除了沾沾幸福的喜氣外，還能提醒新娘，不管發生什麼事，都有朋友相挺。至於「藍」，則相傳在古羅馬時期，新娘穿藍色代表愛，端莊與忠貞。

影》老媽為這飛倫敦 梅根婚後母女首同框

據《時人》（People）雜誌和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，如今梅根在ITV拍攝的英國王室新紀錄片中首度透露，結婚時她身上的藍色點綴，其實來自她和哈利王子第一次約會時所穿的衣服。而這一小塊藍色的真愛密碼，就縫在她的結婚禮服襯裡內。

梅根與哈利王子是2016年7月時，透過共同朋友介紹認識，進而交往。

未來這件縫有梅根與哈利首度約會真愛密碼的婚紗，將在白金漢宮的英國王室收藏（Royal Collection）內展示。而女館長得知梅根結婚禮服背後的故事後表示，這是她聽過最浪漫的事了。

除了結婚禮服外，梅根的頭紗也有故事，當她再度看到這長達15英尺（近5公尺）的頭紗後，也為這做工精細的美麗作品讚嘆不已。梅根表示，這是從女王1953年登基加冕的禮服獲得靈感，上面繡了代表53個大英國協成員國的花卉。

梅根說，她很高興自己為與哈利廝守的時光做出這個選擇。她認為，其他王室成員也會很高興，「我們了解，大英國協、我們所扮演的角色，還有我們將繼續在國協內所執行的任務有多重要」。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Meghan's wedding secrets revealed: Duchess of Sussex had patch of fabric from the outfit she wore on first date with Harry sewn into dress as her 'something blue' on the big day

文章來源：Meghan Markle Reveals the Secret Way Her Wedding Veil Honored Her First Date with Prince Harry

中南海凝聚共識：不談了！美期中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。