唐綺陽星座週報：金星停滯天蠍 情侶「性、金錢」不順

2018年09月24日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

09/24-09/30｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

太陽進天秤，開始處理婚姻以及合作相關問題，要好好溝通不平衡之處，否則關係易起變化。金星停滯天蠍，富豪、權貴們的感情世界難免會成為焦點，被人列表回顧、唏噓一番，富人們在金錢、稅務方面的總總措施也被挖掘、追究，掀起風波。

對一般大眾來說，則凸顯了合作與婚姻的「深層問題」，關係中過得太自我的人，必然成為抱怨的對象，伴侶的深層不滿傾巢而出，彼此間「性、金錢」的不順，也將浮上水面不得不面對，當然，目的是為了調整到平衡，期待達到目標，但過程的不舒適即將開始。

冥王即將順行，這意味某些暗中運作灀檯面，效應水落石出，對某些人來說是生涯的翻篇，總算能下定決心。「上位、名人、組織」應有所警惕及改革，對於個人的名聲地位也會有期許要求。

重要星象：太陽進天秤，金星停滯天蠍，冥王即將順行

工作注意↓

白羊：遇強則強，危機就是轉機

金牛：小心粗心，避免因私事而影響步伐

巨蟹：遇到指令不明，要適時提出意見，以免耽誤進度

獅子：要務實一些，把錢的問題談清楚

桃花注意↓

處女：太怯懦只敢空想，拿出自信讓感情前進

射手：百花齊放，對象條件都不錯，做朋友、戀人皆相宜

魔羯：感情不要太用力，放輕鬆進展比較舒坦

水瓶：感情上呈現固執，可愛或是老派，端看對方感覺

財運注意↓

雙子：春風得意，走正財運路線

天蠍：有機會財源廣進，同時也花費鉅大

健康注意↓

天秤：奔波勞碌的千百會，該讓心休息一下

雙魚：注意交通，勿鑽牛角尖，健康要相信專業

(中時電子報)