內灣豆漿霜淇淋 清新爽口又消暑

2018年09月24日 08:07 中時 邱立雅

新竹縣內灣老街上的鮮奶屋霜淇淋有著特殊的豆漿口味霜淇淋，吃起來清淡爽口不甜膩。（邱立雅攝）

內灣老街上店家琳瑯滿目，賣著當地個是特產，在內灣火車站附近，有一家屹立6年的霜淇淋店，老闆夫婦每日製作各式口味霜淇淋，最受歡迎的是鮮奶口味，也有自創的豆漿口味，堅持原味不添加色素，口味清爽不膩，連附近商家都愛來光顧。

老闆劉邦煒笑說，早年跟著家人賣水果，後來自創水果綿綿冰在新竹縣幾個景區販售，後來決定安定下來，選擇落腳在內灣老街，賣起霜淇淋。起初口味的選擇上，有鮮奶、巧克力等的基本款，夫婦倆左思右想，希望來點不一樣的味道，在女兒的建議下，嘗試製作豆漿口味霜淇淋。

「怎麼有那麼奇怪的口味？」剛推出豆漿口味霜淇淋時，不少客人路過都露出懷疑的眼神，讓這款口味的霜淇淋銷售率奇差，但由於滋味爽口，漸漸越來越多人愛上，還有人專程來吃。

劉邦煒說，黃豆選擇加拿大進口的非基因改造黃豆，製作上也採低脂低糖不加色素，夏天吃起來爽口不膩。尤其自家相當重視安全衛生，每台霜淇淋機器每天都要花上50分鐘來清洗，連小零件都不放過，開店前也用過濾水再清一遍內部，務求給消費者安全安心的食物。

冰淇淋店開張6年多來，隨著原物料成本不斷上漲，劉邦煒夫婦走「凍漲」路線，熟客常笑說一支30元的霜淇淋真是物超所值，但劉邦煒說，價格不變，品質更是有夫婦倆的堅持。

鮮奶屋霜淇淋

地址：新竹縣橫山鄉內灣村中正路12號

電話：0917872933

營業時間：平日11:30-17:00，假日09:30-18:00，周間不定期公休

價格：1支30元

(中時 )