金鐘分析／黃姵嘉奪視后大熱門　戲精嚴藝文「不看好自己」

2018年09月24日 04:39 中時 林淑娟

嚴藝文詮釋喪女之痛非常動人。（大愛台）

孫可芳在《五味八珍的歲月》飾演阿春。（台視）

《麻醉風暴2》孟耿如。（公視）

《花甲男孩轉大人》嚴正嵐。（台視）

第53屆金鐘獎戲劇節目女主角獎入圍名單不僅年輕化且充滿驚喜，未滿30歲的嚴正嵐、孟耿如，各自挾著去年話題夯劇《花甲男孩轉大人》、《麻醉風暴2》的高人氣順勢入圍，不過兩人首度挑戰視后之路相對艱難，除了有去年女配角獎得主、新生代實力派演員孫可芳卡在前頭，還有6度入圍、曾獲迷你劇集視后的勁敵嚴藝文，而以《台北歌手》二度入圍的黃姵嘉，更被公認是今年奪后希望最濃厚的演員！

30歲的黃姵嘉，3年前就以《出境事務所》首次入圍，今年再度以客台文學劇《台北歌手》二度角逐金鐘視后。黃姵嘉除了飾演日治時代「台灣第一才子」呂赫若的紅粉知己蘇玉蘭，還在戲中穿插的舞台劇裡分別演繹粗鄙農婦阿梅、單純少女妙麗與世故酒家女彩鳳，4個角色難度各不同，層次分明。被視為本屆最熱門視后人選並不令人意外。

黃姵嘉除了充分掌握每個角色的口氣、語感、節奏，並同時挑戰日語、客語、台語等多種語言，特別是她飾演潑婦罵街、滿口粗話的農婦，甚至讓對手嚴正嵐陪著媽媽一起看戲時也「驚呆了」，嚴正嵐展現風度直誇：「黃姵嘉真的很厲害！聲音表情也太強了吧，和我以前看她演《寶米恰恰》時完全不一樣！」

就連得獎呼聲同樣很高、曾是許多藝人表演指導老師的嚴藝文，也對黃姵嘉讚不絕口，她坦言最看好黃姵嘉奪后，兩人曾在《出境事務所》演母女，「雖然她在《出境》有打過客語基礎，但要真正用客語演戲，有一定難度，我自己是過來人，且我本來就是客家人，所以很佩服跟客語原本沾不上邊的人敢來挑戰，這需要很強的勇氣、毅力和意志力，也是很辛苦的挑戰！」

其實以大愛劇場《我綿一家人》入圍的嚴藝文，奪獎呼聲也極高，但她謙虛地說「不太看好自己」。主要原因在於30集的戲中，她戲份僅佔三分之一，且集中在後段11集，加上30歲喪夫、中年喪女的強悍又強勢的中年媽媽鄭阿綿，也是20多歲就開始演媽媽的嚴藝文最擅長的戲路，她信手捻來全身皆是戲，被認為是「理所當然」的爐火純青好演技，或許反而會成了她二度封后的最大包袱與絆腳石。

嚴藝文僅花1個月時間就拍戲份，但這11集她可說彈無虛發，身為靈魂人物的她完全展現強大戲劇表演能量，除了演繹出阿綿為了生存被塑造出的強勢性格，在詮釋小女兒發生事故往生的悲傷母親時，一場在醫院太平間認屍戲，她用「佯裝冷靜」無淚勝有淚的細膩演出，甚至能傳達出比撕心裂肺哭喊更巨大的痛，她把一個經歷生離死別、堅強被摧毀，喪女後不斷自責，又靠著擔任慈濟志工、看到更大的災難與失去後，最終與自我和解的母親，詮釋得精彩感人。

在劇場浸淫多年的孫可芳，去年就以《天黑請閉眼》同時入圍新演員獎及女配角獎，最後拿下女配角獎項，今年她更上層樓，以植劇場《五味八珍的歲月》的幫傭「阿春」，踢掉同劇演出的女主角安心亞入圍視后。雖然她影視作品不多，但過去在劇場積累的龐大演藝能量，卻讓她在電視演出中不僅毫無生澀，甚至相對出色吸睛，她為了呈現鄉村女孩的純樸，一登場就把臉塗黑，劇中還有險被性侵的高難度戲，充分展現「阿春」苦中作樂的開朗及雜草般的強韌生命力，讓觀眾見識到她的百變演出及強大可塑性，她也被認為可能會是本屆視后的大黑馬。

創作歌手出道的嚴正嵐，在《花甲男孩轉大人》中飾演外型中性的「阿瑋」，她擺脫過去嬌俏小女孩姿態，剪了小男生般的超短髮、綁束胸上陣，阿瑋的類男孩氣質一出場就令人眼睛一亮，而她對「花甲」愛在心裡口難開，以哥兒們義氣包裝男女之愛，也表現得恰如其分。不過《花甲》多為硬底子演員，她吃虧在僅是「花甲男孩的女孩」，戲份非主軸，角色起伏不大、轉折也不夠多，較難表現出演技層次，只是相較於她的其他影視作品，清新自然的表現，已有極大突破。

27歲的孟耿如過去多以演出偶像劇為主，今年靠著醫療類型劇《麻醉風暴2》中醫療記者Zoe，首度角逐金鐘，雖然該劇播出時，一些網友也曾對她演技出現酸言酸語攻擊，但她在《麻醉2》確實擺脫過去偶像劇演員的框架，以貼近生活的演技走出自己的一條路。

(中時 )