北部、東半部中秋降溫有雨！潭美是否侵台 週三成關鍵

2018年09月24日 04:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（24日）是一年一度中秋，然天空不做美！隨東北風增強，今天北部、東北部降溫有雨，氣象局今早也針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。另中颱潭美是否會侵台，需看其北轉角度，週三才會明朗化。

氣象局今（24日）早也針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天東北風影響，北部、東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部、東南部地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日略降溫。北部及東北部高溫剩28至30度，花東高溫約30度；中南部仍悶熱，高溫可達32、33度！紫外線指數仍偏高，外出仍需做防曬工作並適時補充水分。

今日東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率；明日北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

值得注意的是，今年第24號中度颱風「潭美」目前位在據離鵝鑾鼻東南東方約海面上，持續朝西北西方向往琉球方向移動，不過在週二、週三（25日、26日）將進入導引氣流較弱區域而減速，未來動態的變數仍相當大。

另民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、澎湖及金門為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)