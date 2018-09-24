台新銳設計師鄭百成與詹宗佑 躍上紐約時裝周

2018年09月24日 05:38 中時電子報 林宜靜／整理報導

用創意、設計秀出台灣！紐約是全球4大時尚重鎮之一，駐紐約辦事處台北文化中心今年再度與紐約本地機構AsianInNY合作，於9月22日在曼哈頓時尚特區舉辦服裝秀，台灣新銳設計師鄭百成、詹宗佑獲邀發表2019春夏最新設計。

以「艾蜜莉的異想世界」為啟發，鄭百成於2014年創立同名品牌CHENG PAI CHENG，每季以童話、風景、或冒險故事展開品牌的創作起點，明亮的浪漫印花風格甚受台灣明星與時尚界青睞。2019年春夏系列設計靈感，來自觀察都市清晨景象，將晨星與破曉光影映照玻璃帷幕之間的變化，轉化為印花設計，透過漸層與面料織紋傳達朝陽晨星交錯的自然現象。

詹宗佑的男裝品牌TSUNG YU CHAN，則以街頭風格為基底，結合現代藝術與製衣工藝。2019春夏設計靈感來自醫學，將外科移植手術及解構概念轉化至服裝上，如襯衫的前端移植了另一件襯衫，或是醫生袍服裝加上布條編織，整體造型搭配無菌手套及聽診器呈現手術室氛圍。

同台參展還有台裔設計師陳佳慧（Jessica Chen）及劉宇佳及彭子青，陳佳慧擅長利用環保再生材質設計時尚簡約的日常服裝，將特別邀請瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者簡珮如親臨服裝秀現場與陳佳慧作品共舞，時尚與舞蹈的對話合作令人期待。

今年服裝秀的開場，還安排由蘇打綠團長阿福等人組成的「Wow Taiwan」團隊，帶來一段融合原民舞蹈、廟會傳統舞蹈、現代舞蹈、流行舞蹈、魔術秀及古謠歌唱的表演，並搭配台灣自然生態風光影像設計，讓出席觀眾加深認識台灣文化。

(中時電子報)