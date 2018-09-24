9月24日三大報頭版要聞

2018年09月24日 07:54 中時電子報 綜合報導

@中國時報

秋節的前夕，新竹3歲男童遭親生父親和同居人綁在陽台，台南7歲男童遭同住在寄養家庭的11歲男童性侵，一天之內南北都發生令人心痛的虐童案件；查閱近年兒少保護通報件數，遠的不說，光是最近4年就從3萬多件增為去年的將近6萬件，增加了7成多，等於每天有164件，相當每個小時有6.8件兒虐發生，令人不禁要問：台灣社會怎麼了？

今（24）日是中秋節，也是連假最後一天，不過天候不佳，高速公路局預估，儘管雨勢不大，除部分民眾不出門外，在國道上的車輛會因為天雨路滑降速，可能造成國1新竹系統、國3關西至大溪及國5頭城至坪林等9大路段易塞車，想避開車潮，民眾可多利用今日上午上國道。

陸美貿易戰升溫，聯準會9月底升息更是箭在弦上，外銀透露，身價上億的財管客戶認為「美元會更強」，下半年以來狂掃美元，只要有優利方案上架，短時間內就額度用盡；值得注意的是，更多大戶除加碼美元，撿便宜人民幣也沒手軟，堪稱「兩邊壓寶」。

10月底在美國舉行的美台國防工業會議，美方依例邀請國防部長嚴德發出席，而嚴德發是否赴美參加，備受外界關注。儘管軍方強調嚴德發是否出席仍在評估中，但據透露，嚴德發確定不前往，軍方將派國防部副部長層級官員赴會。

@旺報

廣深港高鐵香港段昨日正式通車，香港正式進入高鐵新時代。從香港可坐高鐵直達北京、上海、武漢等44個車站，不到9小時就可直達北京。23日往返香港的車票共售出超過23萬張，旅遊業尤其受惠，許多大陸民眾「搶鮮」赴港觀光，而香港昨日至少有10個高鐵旅遊團前往大陸各地。面對歷史性時刻，不少乘客興奮地在列車旁留影。

越到中秋，回收月餅券的黃牛越忙碌，但今年北京黃牛明顯感受到月餅券「遇冷」了，一大因素是健康意識抬頭，送禮的人也少。已有黃牛乾脆「轉戰」今年流行的大閘蟹禮品券，認為更有回收市場。

近年名人手跡在拍賣市場洛陽紙貴，兩岸知名作家、詩人手跡被仿案例亦層出不窮。近日大陸「書山覓寶」公眾號負責人閆政便揭露，有讀書會藉著邀請台灣詩人鄭愁予在南京先鋒書店簽售，打著鄭愁予親簽本名號，書友拿到手卻發現簽名為假，一同受邀參與讀書會的台灣女詩人顏艾琳便指出：「大陸因為大而資訊混亂，被騙的案例時有所聞。」

即便遭遇市場逆風，亞股近期表現依舊可圈可點。摩根投信表示，盤點第三季來全球漲幅前十大股市，半數席次皆由亞洲國家囊括，包括泰國、馬來西亞、日本、印度和越南，不僅表現優於全球水準，且除泰國，其餘四國全年迄今亦力守正報酬，印度更強漲9%，顯見亞股底子佳，在多頭態勢未歇配合第四季傳統消費旺季將至，亞股續強表現可期。

@工商時報

近年來現金減資風起雲湧，今年有31家上市櫃公司辦理現金減資、規模達615億元新高，本周起到10月止，潤泰新、潤泰全、鴻海等重量級公司邁入減資高峰，法人認為，現金減資至少具有3大優勢，對股價屬正面，長線看好。

第三屆唐獎得獎人近日齊聚台灣，針對能源政策與轉型正義等議題提出看法，成為市場關注焦點。其中，永續發展獎得主詹姆士．漢森（James E. Hansen）提醒，從台灣1970到2020年能源使用量增長、能源配比變化來看，再生能源占比極有限，根本無法取代化石燃料（fossil fuel），如果有人宣稱，再生能源可以取代核能，那是不可能的事。

行政院政委張景森本周五（28日）將審議《農業保險法》草案，據悉，農委會104年起大力推動農業保險，最快明年農業保險保額將攀升至20億元，跨過成立農業保險基金門檻。

台版肥咖條款（共同申報準則，CRS）明年將上路，依據我國CRS辦法規定，申報金融機構明（108）年起將啟動審查，並在109年以前完成高資產帳戶審查程序，預計於109年9月與締約他方進行首次金融帳戶資訊自動交換，新加坡可望成為我國第一波主管機關協定（CAA）簽署國。

(中時電子報)