高球》王者再臨！老虎伍茲勇奪5年來首冠

2018年09月24日 08:07 中時電子報 盧品青

聯邦盃冠軍羅斯(左)與巡迴錦標賽冠軍伍茲合影。(法新社)

HE'S DONE IT! 🏆@TigerWoods has earned his 80th win in storybook fashion at the @PlayoffFinale.#LiveUnderPar pic.twitter.com/P03HlMe0uI — PGA TOUR (@PGATOUR) 2018年9月23日

堅不放棄的老虎伍茲(Tiger Woods)終於做到了！他在巡迴錦標賽24日決賽輪守住領先，以269桿(-11)摘下闊別5年的首座冠軍。伍茲說：「我在最後一洞差點哭出來，我強忍著淚水打完的。」

伍茲此役打出昔日王者氣勢，首輪第18洞抓下老鷹並列領先，次輪第16洞他打到樹上成為雙柏忌，但仍在18洞博蒂守住並列第1。第3輪他打下豐碩戰果，終於獨居領先，於決賽輪成功收割。

第3輪是老虎真正發威的時刻，他前7洞居然抓下6鳥，狀況好到嚇人，把對手全拋在後頭。籃球明星柯瑞(Stephen Curry)說：「太瘋狂了，伍茲你今天早餐吃了什麼，拜託也給我來一份！」

伍茲決賽輪最後一洞博蒂推桿沒進，但他領先得夠多，輕鬆過去將球補進，現場觀眾呼聲震天，播報員感嘆：「我以為我永遠再看不到這個畫面，所有球迷請注意，老虎伍茲又是冠軍了！」

在大批球迷簇擁下，伍茲開心走向場邊擁抱女友艾莉卡(Erica Herman)。42歲的伍茲雖是14次大賽冠軍，生涯80座PGA巡迴賽冠軍，但可能都沒有像這一冠這麼讓他感動。

伍茲說：「我做到了，我享受這每一分鐘的奮戰，我證明自己還能贏球，我知道自己還能贏球。」他去年才因背傷幾乎被迫退休，排名最慘時落到1199名，外界還有人只等著看他笑話。

「打得好。」摘下聯邦盃總冠軍的羅斯(Justin Rose)也來祝賀伍茲，巡迴錦標賽是聯邦盃第4戰及最後一戰，伍茲是聯邦盃第2名。雖然不缺錢，伍茲這一趟仍賺進了462萬美元獎金。

(中時電子報)