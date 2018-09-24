欺善怕惡？亂神黃國昌反嗆宅神 網譏怎不敢嗆周玉蔻

2018年09月24日 07:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

時代力量主席黃國昌之前批評許多父親貪汙，兒子出來選，是「黑金2代」。沒想到此話一出，遭宅神朱學恒質疑若真反黑金，怎還會替高雄市長候選人陳其邁站台，「不是痛恨黑金嗎」？對於宅神的反酸，黃國昌也反嗆朱學恆「講話本來就沒有在負責任的」。對於黃國昌的言論，網友覺得黃國昌沒有氣度，怎麼不敢去嗆周玉蔻，而且朱學恒也沒說錯。

時代力量高雄議員參選人林于凱16日成立競選總部，陳其邁特地出席站台力挺，而一同在場的黃國昌也力挺陳其邁，表示對陳接下高雄市政充滿高度期待。但沒想到在20日記者會上卻和徐永明痛批全台各地賄選貪汙候選人，更痛批：「還有一堆爸爸貪汙兒子出來選，這不是政2代，而是黑金2代」。嚇的朱學恒於臉書PO出黃國昌和陳其邁同台的新聞，譏諷「昌哥昌哥，不是痛恨黑金嗎？你旁邊站的是誰啊，怎麼又期待又討厭」？

對於朱學恒的反諷，黃國昌也不甘示弱反擊，直言朱學恆「這個人講話本來就沒有在負責任的」。他更訝異朱學恒怎會把陳其邁列為「黑金2代」，要知道陳其邁從年輕時候就參與黨外運動，並靠自己的努力進入了立法院，且父親陳哲男已被判刑，得到應有的懲罰，他更要朱學恒去看看陳其邁在立法院的表現。

但是，批踢踢網友可不這樣認為，有網友直言「黃國昌堂堂立法委員&時代力量黨主席，下來嗆朱學恒比朱學恒爛一百倍的周玉蔻你怎麼不嗆？黃國昌你這樣，只是讓人覺得沒有黨主席的氣度而已！朱學恒胡說就不要理他就好，何況這次朱學恒其實酸的沒錯」、「嗆朱學恆真的是把自己做小了...朱其實沒啥特定黨派吧、「黃被打中，不知道怎麼回，只好抹朱學恆人格正事不討論，在抹朱人格，跟深綠名嘴有兩樣嗎」、「只能說國昌站不住腳」、「黃也是欺善怕惡，有種去對CO2大聲啊」！還有網友諷刺「黃大立委講詐欺犯被送到北京是喪權辱國，後來怎麼不講了阿？講話要負責任？你自己講的話還不是跟放屁沒兩樣」、「小綠為了護航大綠，就算傷了自身形象也在所不惜」。

(中時電子報)