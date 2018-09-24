蔡英文上任後最大貢獻 網友7字總結

2018年09月24日 08:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

2016年總統大選，蔡英文得到689萬票贏得選舉，立委選舉民進黨也大獲全勝，113席國會席次中狂掃68席，首次過半。這是民進黨創黨近30年來，首次完全執政。未料上任兩年多後，民怨四起，支持度下降。有網友問及蔡總統上任後貢獻，其中有名網友則回應「讓民進黨大崩盤」。

蔡總統上任後力推許多政策，包括年金改革、國家基礎建設、長照2.0等。雖然蔡總統多次喊話，並稱改革一定會得罪人，但施政的成效終會出來，不過民眾仍不買單，導致支持度持續下滑，更有可能影響到年底縣市長選舉。

蔡總統昨天到宜蘭多家廟宇參香，再度向廟方信眾細數執政2年來的政績，並問「大家有沒有感覺我做很多事？」引來許多網友批評。

有網友在PTT發文指出，偉大的台灣總統，上任後做了些什麼？有名網友則稱「貢獻」很多，包括政治上：禁止正名制憲建國公投，不再有法理台獨問題了。勞權：沒有過勞死問題了，是自己有病的才會死。食安：放寬農藥標準，就沒有食安問題。

此外，也有網友回應表示「讓民進黨大崩盤」、「讓DPP原形畢露」、「證明用愛發電是個大笑話」、「二年斷5國 缺電」、「DPP吃很飽，飽十代」。也有網友讚蔡英文「內政很鳥無誤，美日外交真的強」、「敢碰年改，而且真的有去作算是政績吧」。

(中時電子報)