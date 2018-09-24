蔡英文上任後最大貢獻 網友7字總結

總統蔡英文。（資料照,劉宗龍攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

2016年總統大選，蔡英文得到689萬票贏得選舉，立委選舉民進黨也大獲全勝，113席國會席次中狂掃68席，首次過半。這是民進黨創黨近30年來，首次完全執政。未料上任兩年多後，民怨四起，支持度下降。有網友問及蔡總統上任後貢獻，其中有名網友則回應「讓民進黨大崩盤」。

蔡總統上任後力推許多政策，包括年金改革、國家基礎建設、長照2.0等。雖然蔡總統多次喊話，並稱改革一定會得罪人，但施政的成效終會出來，不過民眾仍不買單，導致支持度持續下滑，更有可能影響到年底縣市長選舉。

蔡總統昨天到宜蘭多家廟宇參香，再度向廟方信眾細數執政2年來的政績，並問「大家有沒有感覺我做很多事？」引來許多網友批評。

有網友在PTT發文指出，偉大的台灣總統，上任後做了些什麼？有名網友則稱「貢獻」很多，包括政治上：禁止正名制憲建國公投，不再有法理台獨問題了。勞權：沒有過勞死問題了，是自己有病的才會死。食安：放寬農藥標準，就沒有食安問題。

此外，也有網友回應表示「讓民進黨大崩盤」、「讓DPP原形畢露」、「證明用愛發電是個大笑話」、「二年斷5國 缺電」、「DPP吃很飽，飽十代」。也有網友讚蔡英文「內政很鳥無誤，美日外交真的強」、「敢碰年改，而且真的有去作算是政績吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

欺善怕惡？亂神黃國昌反嗆宅神 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。