有味道的文創 旺旺太陽星十強新品 橫空出世、滾燙出爐

2018年09月24日 08:23 中時電子報 綜合報導

旺旺集團與京東眾籌共同舉辦全球十強文創新品發佈會，於9月20日在北京鋒創科技園盛大舉辦，發佈會邀請主辦單位貴賓及夢想導師蒞臨，同時也邀請十強創新團隊代表打怪獸團隊、潮上潮糖團隊、生米組成團隊等文化創客團隊，分享創新創業的心路歷程與未來期許，並共同推動旺旺太陽星十強新品在京東眾籌平臺上成為爆款項目。

京東眾籌眾籌業務部負責人沈湘珍表示，京東希望能夠與旺旺集團進行長久合作，共同為文創食品發展努力。

活動現場也邀請青春洋溢的模特專業為團隊十強新品做精彩展示，生動傳達出產品特色，主持人詳細介紹產品的要求，將每一個文創新品的精采故事、創作意涵與文化特色介紹給大家，希望博得消費者的青睞，以期創造優異的佳績。此外，現場佈置新品陳列區和體驗區，供現場嘉賓及媒體初嘗品味，體驗既美妙又有味道的文創。

旺旺集團北京總廠廠長李柏堂、京東眾籌眾籌業務部負責人沈湘珍、旺旺太陽星執行長林淑黛、創豐資本嗨盈合伙人張彬，共同為全球十強文創新品眾籌拉開序幕。

旺旺集團北京總廠總廠長李柏樘:「我相信，每一款設計都能激動創意的靈魂，每一個口味都會讓你回味無窮，讓我們一起品嘗這些有味道的文創，也祝福十強產品能夠取得美好的成績。」旺旺太陽星十強團隊的原創設計變身為食尚新品，每一款設計，都將激動創意的靈魂、每一個口味，都會使你回味無窮。太陽星有美味，太陽星有創意，也希望太陽星十強遇見一個喜歡故事的你，誠邀您親自體驗！

旺旺相關產品。

京東金融眾籌業務部產品眾籌業務負責人沈湘珍在發表談話時強調京東眾籌的文創板塊一直以來都選擇最有創意、有亮點的，同時能解決人們生活的一些痛點的產品。「我們希望能通過太陽星雙創計畫，來加速整個食品產業創新的加速發展，同時也能將創意團隊的產品更早地帶給使用者，給他們帶來更多的支持。」她還表示，希望能和旺旺集團一起努力，將「太陽星計畫」一直開展下去。

旺旺相關產品。

旺旺太陽星雙創計畫執行長林淑黛在採訪時表示，旺旺太陽星計畫執行近一年來，歷經推廣、培訓、海選、三階段評審、輔導、生產研發…等創業的一連串過程，現在終於在京東眾籌平臺上線，所有過程既艱辛且愉悅，艱辛的是創業過程中遭遇的種種問題、愉悅的是豐碩成果即將誕生，也正彰顯一句金犢獎的主題：「把好創意變成好生意」，希望大家多多支持。

旺旺相關產品。

據瞭解，即日起至10/19止，消費者可以在京東眾籌上選擇自己喜愛的十強文創新品來支持，像是生米煮城/結合城市特色文化的米果燒禮盒、打怪獸GO爽茶/可舒壓的風味飲料、梅關係/強調美好關係的果味梅酒、開麥啦/能環遊尋味的燕麥粥、潮上潮糖/有潮文化的牛奶糖、特旺米酒屋/便攜的果味酒、愛發聲/為愛發聲的花生禮盒、造小怪/怪出我趣味的五味零食、百豆傳/有俠客文化個性的豆果、瑰小姐。米小妹/專屬於閨蜜的玫瑰酒。旺旺太陽星十強，每一款新品都有故事、每一個文創都有味道。

旺旺相關產品。

為鼓勵當代青年創新創業，旺旺集團首創「太陽星雙創計畫」，以「互聯網+文創+食品」創新為主題，為文化創客造勢出道。歷經一年海選，三個階段層層PK，從全球1235個報名團隊近一萬人的激烈角逐中選出全球十強，這些青年文化創客們分別來自上海、北京、大連、武漢、廈門、臺灣。他們從品牌出發、文化入手、口味創新。將創意與故事融合成「食尚」的文創新品。

旺旺集團將與創豐資本共同成立文創基金，初期將募集5000萬的運營基金來投資文化創客，團隊通過眾籌平臺的考驗之後，將能獲得文創基金的投資機會，實現文化創客創業的夢想。未來更將引進多方資源，募集創投資本、互聯網、基金及孵化器等更多創投夥伴，擴大文化創客創新創業的平臺，運用各方支持的強大資源，全力孵化這些文創食品領域的新星。

新創團隊與旺旺集團組成10個團隊，歷經5個月緊密的研發，全球十強「有味道的文創」新品橫空出世、滾燙出爐。活動在旺旺集團、京東眾籌與創豐資本的全力動員與緊密合作之下，為十強青年團隊搭建了先進前沿的創業平臺，提供專業的研發生產技術、結合業界專家實用的指導，共同為文化創客的創業孵化提供了完整的發展空間。

(中時電子報)