板橋分屍案》兇嫌父母幫運屍塊？檢分案偵辦

2018年09月24日 08:32 中時電子報 張國欽

朱姓兇嫌(左)殺害台大高材生黃女(右)後，分屍17塊，震驚全台。(圖／翻攝畫面資料照)

發生在今年5月的板橋分屍案，朱姓凶嫌殺害黃姓女友分屍後，分裝成7大袋丟棄，一周後畏罪輕生。檢警懷疑朱男父母知情，甚至協助搬運屍塊，日前依湮滅證據罪，將朱男父母分案偵辦，惟2人拒絕接受測謊，讓偵辦進度陷入膠著。

檢警發現，黃女的遺體除了被剃除頭髮、左額頭骨裂傷，右手也疑似有抵禦傷，懷疑朱男在雙方爭吵時，持鈍器攻擊黃女。經解剖遺體，黃女可能遭勒頸窒息死亡。

據《蘋果》報導，檢警查出，朱男犯案後的隔天，父母曾到過住處打包衣物、床單寢具，並將垃圾帶走，加上殯葬業者透露，曾在朱男輕生現場，聽見朱父喃喃道「早就叫你勇敢面對，何必選擇這條路」等語。檢警因此懷疑朱男父母對命案知情。

不過朱男父母當時對警方表示，兒子曾說要與女友分手，擔心他躁鬱症發作，因此來帶他回桃園老家，並到板橋住處清理、打包衣物。

惟檢警不排除朱男父母對命案早有知情，甚至涉案的可能性，日前已簽分湮滅證據罪案件調查，並曾通知朱男父母接受測謊，但遭到婉拒。

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