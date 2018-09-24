美陸貿易戰第二波開啟 蓬佩奧稱美國必勝

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美國之音報導，新一輪貿易大戰之際，美國國務卿蓬佩奧稱美決心已定，戰則必勝。

在美國和中國即將從星期一開始對彼此的進口商品加征新一輪關稅之際，美國國務卿蓬佩奧星期天說，川普政府不會在貿易戰中讓步，他預言美國終將獲勝。

蓬佩奧在接受福克斯新聞采訪時說：“中國對美國的貿易戰已經很多年了。本屆美國政府的不同之處在於，如果有人把這稱作是一場貿易戰的話，那麽我們已下定必勝的決心。”

他說，如果中國想成為一個全球大國，美國將迫使中國遵守透明、法治、不盜竊知識產權等這些國際貿易中的基本原則。

美國總統川普上星期在接受媒體采訪時也說，中國對美國的傷害已久，美國必須“堅持立場”。他上星期五晚上在密蘇里州一個助選大會上再次警告說，美國甚至還可能給中國加征更多的關稅。

北京原計劃派出一個中層級別的代表團提前到華盛頓，為副總理劉鶴下星期領隊與美方談判鋪路，但是目前這一計劃已被取消。

報導同時指出，美國、歐洲與日本的貿易代表將於25日下星期二在聯合國大會期間舉行三方貿易會談。預計屆時美國貿易代表萊希澤、歐盟貿易事務專員馬姆斯特羅姆以及日本經濟產業大臣世耕弘成將就有關對華貿易問題進行磋商。三國貿易官員將努力協商制訂一套更強而有力的貿易規則，迫使北京廢除破壞正常國際貿易的運作一系列非市場導向的政策。

(中時 )

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