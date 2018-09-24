探視黃士修、侯漢廷 管中閔：不需犧牲生命換取他們不存在的良知

台大校長當選人管中閔(右)昨晚到現場向「以核養綠」公投領銜人黃士修(左)等人打氣。(擷取自黃士修臉書)

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中時電子報
／綜合報導

「以核養綠」公投日前補送2萬件連署書遭中選會拒絕，領銜人黃士修以靜坐絕食方式表達抗議，不過黃絕食140小時送醫而被迫停止，後續由台北市議員參選人侯漢廷接力絕食。台大校長當選人管中閔昨晚到現場，向兩人致意。黃士修轉述，管中閔說「我們這一輩年紀大了，不知道還能做什麼，你們年輕一代還有未來，不需要犧牲自己的生命，換取他們已經不存在的良知」。

中選會拒收再送件的2萬件連署書，因此絕食抗爭仍持續進行。管中閔昨晚到現場向公投發起人黃士修與接力絕食的侯漢廷致意。黃士修在臉書貼出與管中閔的合照以及談話，文中提及，管中閔先探視侯漢廷身體狀況，並表示侯漢廷的備轉容量沒有黃士修多，要多看著侯。黃並與管閒聊，主要是聊民進黨政府怎可以這樣公然違法，鐵了心要舞弊，黑箱封殺公投。

黃士修提及，關鍵是10月16日的中選會審查委員會，當天審查委員拿到各案的數字，會不會造假。審查委員都是靠中選會提供的數字做判斷，沒有能力當場質疑真偽。管中閔則認為，理論上基層公務員奉公守法，不會給自己找麻煩，但如果高層有指令，不惜冒違法的風險也會硬幹。管也認為，民進黨的眼中只有權力，絕對不會放手，但他們也知道執政引起民怨，害怕失去政權，所以連中選會都要操控。「我們正倒退回第三世界的極權國家，那群人太可惡了。」

黃士修和管中閔也提及中選會主委陳英鈐，黃說虧陳英鈐就是行政法和憲法學者，怎麼對得起他畢業的母校、教過他的老師、和他教過的學生？管中閔則說第一個退出台大遴委會的沈冠伶，就是陳英鈐的妻子。這些法律人踐踏自己的專業，呼風喚雨毀滅法治的概念。

黃士修感嘆表示，他真的很難過，他說他雖然不是民進黨人，但他們不可以忘記那些流過血、坐過牢，爭取到現在民主選舉制度的前輩。管中閔則向黃等人說，「我們這一輩年紀大了，不知道還能做什麼，你們年輕一代還有未來，不需要犧牲自己的生命，換取他們已經不存在的良知」。

(中時電子報)

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