高雄》一張看板讓網友恍然大悟：高雄真的有可能翻盤！

2018年09月24日 09:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長韓國瑜。(中時資料照片)

前高市議長許崑源日前透露成功大學針對高雄市長選情做了民調，韓國瑜領先陳其邁1%。不過隨後成大否認做過此民調，引發藍綠陣營新一輪的口水戰，民進黨要韓國瑜為假新聞道歉，沒想到，民進黨不只口頭說說而已，居然還在外頭掛起看板要韓國瑜不要再鬧，有網友看到看板，譏諷民進黨真是費盡心思幫韓國瑜打廣告呀！看來高雄選情有可能翻盤！

前高市議長許崑源日前透露成功大學針對高雄市長選情做了民調，韓國瑜領先陳其邁1%。不過隨後成大否認做過此民調，引發藍綠陣營新一輪的口水戰，民進黨更要韓國瑜為假新聞道歉，沒想到，民進黨不只口頭說說而已，居然還在外頭掛起看板要韓國瑜不要再鬧。

有網友經過路邊看到此看板，便於批踢踢發文表示，難怪說韓國瑜看板很多，他信了。DPP真是費盡心思幫韓打廣告，是說其邁那麼穩，何必還要浪費錢做這看板呢！

而網友回文也直言不敢置信，民進黨居然到這種程度了，連這種看板都在做，永遠兩套標準，民進黨犯更大的錯，永遠沒聽到任何聲音！別人一點點事情，追打的好像殺他家人一樣。

該網友更認為，民進黨敢掛這種看板，一是民進黨認為高雄人就是很笨，這招很管用，其實真正看不起高雄人的就是民進黨，而且陳其邁在鏡頭前，不是說要乾淨的選舉,不要負面選舉嗎？不要口水嗎？那請問這是在衝三小？而且領先1%，也跟別家媒體公布的民調，就是在誤差範圍之內了，反應這麼大幹嘛？真的很怕輸！另外兩成六的，你們怎麼不自己掛看板說假民調，假新聞！

二是立這種看板，代表陳其邁真的被韓國瑜逼到絕路了，陳其邁啊！你怎麼把拿四支大老二的局面，搞到快輸了啊！三則是代替民進黨陳其邁回答一下，這看板不是陳其邁陣營用的，是民眾自發性，看不過去自己立的啦！

底下網友也譏諷，「難怪DPP可以在高雄統治20年，就是用這種畜生奧步」、「由躺著上到選到輸是有原因的」、「看來真的有可能翻盤」、「說dpp不打負面選舉，有圖為證，哈哈」！

(中時電子報)