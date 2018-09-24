秋意濃 北部、東半部降雨又降溫

友善列印
中時
游昇俯

受到東北風影響，今天北部、東半部雨勢明顯，中南部則是多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態。並且，伴隨著降雨，迎風面溫度將有顯著下降，北部、東北部高溫可降3至6度，秋意明顯。隨著東北風增強，台南以北、東半部、恆春半島及各離島，還會有8到10級強陣風，海邊活動須留意。

中央氣象局預報員陳建安表示，受東北風影響，今天北部及東半部雲量增多，會有明顯間歇性降雨，大台北地區、宜蘭、桃園及東北角雨勢比較明顯，有大雨到局部豪雨的程度，中南部天氣則與昨日相同，為多雲到晴、午後雷陣雨型態；賞月條件，以中南部最為適合，台東、花蓮在短暫降雨的空檔，也還有一些機會。

並且，北部迎風面溫度會有3至6度的顯著下降，昨日高溫34度，今天預估只有28度，花蓮、台東也有1到2度的降幅，中南部溫度則不變。

隨著東北風增強，沿海風力較大，氣象局昨天下午已發布陸上強風特報。陳建安表示，今日台南以北、東半部、恆春半島及各個離島，都會有8到10級強陣風，海邊活動須特別留意。

受潭美颱風影響，今天台東沿海、綠島、蘭嶼及恆春半島，已開始受長浪影響，浪高可到4米；明天長浪影響更劇，擴及到北部及東半部沿海，在東北風及長浪雙重加乘下，浪高可到5、6米。

(中時 )

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