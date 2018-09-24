一個也跑不掉 川普對陸貿易戰大升級

美國即將在25日北京時間中午對進口中國商品大幅加徵新關稅，而北京也將隨即報復，使雙方貿易戰大幅升級。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
美中貿易戰

隨著世界頭兩大經濟體周一動手，展開迄今規模最大的一輪關稅戰，美中貿易戰也大幅升級。

據CNN新聞網23日報導，川普政府將在北京時間正午，對中國價值2,000億美元（約6兆台幣）的商品加徵10％關稅。而波及的商品有數以千計，如調味品、棒球手套、網路路由器，還有工業機械零件等。

相對的，北京也已表示，將立即報復，對600億美元（約1.8兆台幣）美國商品加徵5％－10％關稅。而受到影響的包括肉品、化學製品，服飾與汽車零件等。

從周一起，川普對中國製品課徵的新一波關稅，將涵蓋約半數大陸銷美商品。而據CNBC新聞網24日報導，高盛（Goldman Sachs）認為，隨著美中貿易緊張升級，華府對所有進口中國商品課稅的機率達60％。由於商品價格上漲，通膨的機率也可能升高。

去年美國從中國採購了超過價值5,000億美元（15兆台幣）的商品，但中國只向美國買了約1,300億（近4兆台幣）的商品，而這是川普誓言要扭轉的雙邊貿易不平衡。

高盛考慮到這點，認為所有進入美國的中國商品與服務，在相當短的期間內都可能受到新關稅影響。

高盛在研究報告中指出，在川普威脅貿易戰將升級後，如今他們認為，最後所有中國製品受新關稅波及的機率已達60％。

川普政府說，相關措施是為了懲罰北京進行不公平貿易，如竊取智慧財產權等。但北京反擊說，這是美國保護主義與強權霸凌。目前看來，雙方貿易戰進一步升級的跡象已隱約可見。

(中時電子報)

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文章來源：Trump's trade war with China is about to get a whole lot bigger

文章來源：Risk is rising that all of imports from China could be hit with US tariffs, Goldman Sachs says

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