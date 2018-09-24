幼童遭虐、性侵 兒少團體籲大人提高警覺心

2018年09月24日 09:22 中時 游昇俯

新竹市與台南市接連發生兒童受監護生父虐待及寄養孩童遭性侵案件，讓人質疑兒少安全網是不是已有漏洞。兒少團體認為，家暴案件除了及時探視，社會也應發揮安全網功能，提高警覺心，互助通報；對於有被性侵經驗的孩童，安置寄養家庭時則須多留意，社會局及安置單位應盡到提醒寄養家庭的責任。

新竹市一名3歲男童，在父母離異後，與生父及同居人同住，卻被以束帶綁住關在陽台上，不僅骨瘦如柴，四肢還帶有瘀傷，疑似受虐。其生母控訴，曾想探視孩子卻屢被前夫回絕。

針對這起新竹市虐童案，兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，父母離婚時應擬定孩子的照顧計畫，協議好探視孩子的方式，若有一方想探視遭拒，便應向法院提起探視訴訟，要求探視權；若是擁有監護權的家長有暴力問題，想探視的家長也可向各縣市家庭暴力防治中心請求幫忙，居間協助與孩子會面。

屏東家扶中心社工督導黃淑玲則表示，一般監護家庭有照顧上的問題，透過探視應都可發現，衛生所、醫院及幼兒園也都是受虐兒及時通報的安全網，但因家庭是封閉環境，通常零至四歲孩童的受虐最不易為人所知，需要親友及社區鄰居發揮互助警覺心，及時通報，不要認為是別人家的事。

此外，台南市則是發生一名7歲被安置寄養家庭的黃姓男童，遭到同一寄養家庭另名11歲楊姓男童性侵的案件。黃淑玲認為，寄養家庭每年須受地方政府審查，地方政府委託的寄養單位每個月也會有寄養社工探視寄養童，目前的寄養制度應是可信賴的，問題常常在於性侵害較私密，若被害孩子不說，是不會有人知道的。

黃淑鈴表示，通常孩童安置評估時就會避免爭議，盡量不將異性孩童安置同一家庭，但此案為男生與男生間的性侵，需要孩童及時告知大人，或是寄養家庭父母有足夠敏感度及時察覺；若是寄養家庭知情卻沒有通報，那麼責任就是在寄養家庭身上。

白麗芳則認為，此案關鍵在於11歲男童本身就有曾遭父親性侵的經驗，可能出於模仿或是觀念偏差而有錯誤行為，對於安置這類有被性侵經驗的孩子本應特別注意，社會局或安置單位應提醒寄養家庭，寄養家庭也應有適合足夠的房間，安排這樣的孩子生活。

但白麗芳也感嘆，目前全台寄養家庭數量不足，有性侵經驗的孩子也較難被安置，若轉往機構安置，照顧、教養恐又不及寄養家庭來得周全。

(中時 )