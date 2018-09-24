台中》「卡」好用！中市敬老愛心卡可搭計程車， 9／25起1500輛先上路

2018年09月24日 09:52 中時 盧金足

專屬台中長輩的福利與幸福！台中市敬老愛心卡服務再升級，繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，25日起加碼可搭計程車，由台灣大車隊率先提供服務。台中市政府交通局長王義川表示，台灣大車隊第一階段已有1500輛完成刷卡設備建置，後續持續擴增，持卡人撥打服務電話55688預約叫車，外出更加便利，也提醒為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形。

王義川強調，為讓敬老愛心卡產生最大效益，市府研擬最佳方案，已陸續推出搭市區公車、國道客運、看診、搭計程車等費用折抵，每一項措施的用意，都是鼓勵老人家多外出活動，促進身心健康快樂，市府會持續檢視各項措施實施情形

，讓敬老愛心卡成為長輩的最愛。

台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，可免費搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。

為擴大使用範圍，台中市府公布一系列擴大服務方案，包括7月16日起，全市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費；9月17日起更可再112家民營診所抵部分負擔及掛號費，預計10月將再加入19家急救責任醫院及社區醫院。

為方便老人家外出，台中市府自9月25日起再增加扣抵計程車費的好康措施，目前先由已完成刷卡設備建置的台灣大車隊1500輛計程車提供服務，後續並持續擴增中。

王義川表示，持卡人自行撥打台灣大車隊服務電話55688預約，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都超方便，交通局也將陸續公告可預約計程車的服務電話資訊。

交通局指出，預約計程車的流程：持卡人以市內電話或手機撥打台灣大車隊服務電話55688（9月25日00:00起開始上線啟用）。進線後，按「9」轉接服務人員，告知將以台中市敬老愛心卡優惠點數搭乘，然後約好上車時間、地點，雙方確認無誤後，即完成預約。

「為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形！」王義川特別說明，目前敬老愛心卡搭乘計程車措施須請持卡人打電話55688預約，搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。

若有不肖計程車駕駛收集卡片刷卡獲利，將涉及刑法詐欺罪規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。對此，交通局已預先研擬防範措施，將針對異常的大數據進行查核，如發現涉及不法者，將移送法辦。

(中時 )