「三眼怪」卡洞口 夾娃娃用伸縮棒勾不是竊盜

消費者用伸縮棒勾夾娃娃，不是竊盜。（示意圖非本新聞/本報系資料照片）

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夾娃娃又見爭議！北市士林區德行東路一間連鎖娃娃家族選物販賣機商店，今年4月16日凌晨5點多，林姓、袁姓顧客為了夾「三眼怪娃娃」，投下保夾金額後，娃娃頭部卡在洞口，兩人詢問其他台主，借來伸縮棒，將4隻娃娃勾出，被控加重竊盜罪。士林地檢署偵結，認為2人若真要偷竊，不會花了近1小時投入數百元，且機台上確實有用螢光筆寫「卡洞自取」，因而對2人予以不起訴。

檢察官勘驗監視器畫面，發現林、袁兩人在4月16日凌晨4點55分進入商店，5點5分時已經夾到三眼怪大娃娃，因為頭部卡在洞口，兩人持續投幣但到達保夾金額後，又被感應器取消，2人共投入3輪三眼怪都因頭部過大無法穿過洞口，連同其他娃娃都堆積在上方。直到5點40分，王姓台主進入，整理其他機台，2人因而詢問王。

王姓台主告訴2人，夾娃娃的行規是，遇到卡洞的話，可以打電話給台主或是自取，王從車上拿出伸縮棒借給2人，勾出三眼怪娃娃，以及小隻抱哥娃娃、小隻恐龍、小隻泡泡先生娃娃，總價2000元。

檢察官認為，林、袁2人已經投入相當金額，以夾取機台內的娃娃，若真的要行竊，豈會投入大量硬幣後再以伸縮棒取物，一旁的台主也說「行規」是可以自取，其他幾台上都有標語「卡洞自取」，認定林2人以及王姓台主犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

(中時 )

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