吳志揚：陳師孟製造社會反感是為了讓憲政基礎瓦解

2018年09月24日 09:50 中時 周毓翔

民進黨宜蘭代縣長陳金德，在退稅4500萬元給違法農地戶一案，受監委陳師孟今年啟動調查。然而，調查報告卻遭監院內部其他監委認有放水之嫌，而「看不下去」，使陳師孟最終撤案。國民黨立院黨團首席副書記長吳志揚批評，陳師孟已讓監察院從「無牙老虎」，變成「暴牙老虎」!

吳志揚回顧，去年10月審監察院預算時，也針對了監查院在糾正後又因著未改善，卻連一件改為彈劾的案件都沒有，而曾要求改善，那時，才在呼籲監院不要淪為外界「無牙老虎」稱號。但是，陳師孟先是在審理圖利劣質藥品的桃市前衛生副局長許景鑫案中，投下了所有監委中唯一不支持彈劾的票，再到這次護航陳金德違法退稅。「辦藍不辦綠」，確實是陳師孟藉時間向社會的證明。

吳志揚認為，陳師孟已讓監察院從「無牙老虎」，變成「暴牙老虎」。因為光是陳金德與陳師孟的私交關係，就有嚴重的利益迴避問題，而林聰賢的收稅失當，與陳金德的不當退稅，兩者間必有責任所在。可惜陳師孟卻主張以「兩人皆無不法」結案，失去了最基本的法律知識。

吳志揚再爆，陳師孟本月9日赴東京時，在名為「台灣主權記念講演會」的場合，更是口出諸如「台灣司法界高層90％都被洗腦」、「未來如果能除掉一些法律上的障礙，就能多做一些事」等狂言。吳志揚表示，這充分顯示當前的監院運作上，正遭到陳師孟的輕視和消費，「每位監委各有不同背景，為何單獨陳師孟如此極端偏激？」

吳志揚表示，陳師孟自提名上任後，便不停的製造社會反感，「他（陳師孟）別有用心的在『作球』，相信大家也看得出來，用意就是和廢除監察院憲政主張的綠委們，相互的一搭一唱呼應，使我國憲政基礎逐漸瓦解」，並呼籲陳師孟自重，若以東廠思維來任監委，最終必被民主除垢淘汰。

(中時 )