台中》喜迎花博！中市不老夢想館響應花園城市運動

2018年09月24日 09:53 中時 盧金足

台中市府與弘道老人福利基金會合作，以「永恆美學」、「芬芳美學」及「友善美學」為主題，舉辦3場社區美感分享交流活動。（盧金足翻攝）

傳遞心不老、夢不老、行動不老的不老精神！為迎接2018台中世界花卉博覽會，弘道老人福利基金會響應市府花園城市運動計畫，綠美化位在北區的「不老夢想125號」，在戶外花圃種植適合長者照顧的可食地景，打造嶄新戶外新風景，並與市府合作舉辦3場社區美感分享交流活動，鼓勵老少共同響應花博盛會。

台中市府與弘道老人福利基金會合作，舉辦3場社區美感分享交流活動，以「永恆美學」、「芬芳美學」及「友善美學」為主題，其中永恆美學採用乾燥花卉及植物設計捧花；芬芳美學運用不老夢想館種植的香草，製作手工皂。

此外，還有友善美學則由銀髮長輩帶領學童認識都市農園，認識可食植物，並利用葉脈拓印特色名信片，親近人與土地、植物及花卉。

弘道基金會指出，基金會長輩以自然農法規畫花圃，善盡友愛土地的責任，種植適合長者照顧的食用蔬果，共同推廣可食地景；大家一起種植可食香草及蔬菜，透過都市農耕找回人與土地的連結，不僅可供民眾參觀拍照，更可運用於官邸花園餐廳的餐點進行點綴。

花博將於今年11月3日開幕，台中市邀請大家一起來聆聽花開的聲音，感受「Green、Nature、People」的核心價值，共享花園城市之

(中時 )