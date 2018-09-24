台中》喜迎花博！中市不老夢想館響應花園城市運動

弘道老人福利基金會響應市府花園城市運動計畫，綠美化座落於北區的不老夢想125號。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
台中市府與弘道老人福利基金會合作，以「永恆美學」、「芬芳美學」及「友善美學」為主題，舉辦3場社區美感分享交流活動。（盧金足翻攝）

傳遞心不老、夢不老、行動不老的不老精神！為迎接2018台中世界花卉博覽會，弘道老人福利基金會響應市府花園城市運動計畫，綠美化位在北區的「不老夢想125號」，在戶外花圃種植適合長者照顧的可食地景，打造嶄新戶外新風景，並與市府合作舉辦3場社區美感分享交流活動，鼓勵老少共同響應花博盛會。

台中市府與弘道老人福利基金會合作，舉辦3場社區美感分享交流活動，以「永恆美學」、「芬芳美學」及「友善美學」為主題，其中永恆美學採用乾燥花卉及植物設計捧花；芬芳美學運用不老夢想館種植的香草，製作手工皂。

此外，還有友善美學則由銀髮長輩帶領學童認識都市農園，認識可食植物，並利用葉脈拓印特色名信片，親近人與土地、植物及花卉。

弘道基金會指出，基金會長輩以自然農法規畫花圃，善盡友愛土地的責任，種植適合長者照顧的食用蔬果，共同推廣可食地景；大家一起種植可食香草及蔬菜，透過都市農耕找回人與土地的連結，不僅可供民眾參觀拍照，更可運用於官邸花園餐廳的餐點進行點綴。

花博將於今年11月3日開幕，台中市邀請大家一起來聆聽花開的聲音，感受「Green、Nature、People」的核心價值，共享花園城市之

(中時 )

吳志揚：陳師孟製造社會反感是為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。