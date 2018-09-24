蒜瓣發芽先別丟！ 抗癌、抗老化功效 比新鮮蒜頭更強

2018年09月24日 09:57 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

刊登在《農業與食物化學期刊（Journal of Agriculture and Food Chemistry）》上的報導指出，蒜瓣久置後發芽，並不代表壞掉了，請千萬不要丟棄。此外，韓國科學家金中善團隊還發現在蒜苗冒出來的第五天時，所含的抗氧化物達到最高峰，比新鮮蒜頭所含的抗癌、抗老化的物質還高。

同樣的「發芽是好物」的道理，現在也逐漸發現在榖類、堅果類與豆類上。金中善的推論是，食物在抽芽過程中非常害怕被細菌、病毒與昆蟲攻擊，所以製造各種植物防禦素（phytoalexins），是植物為抵抗外在環境的生物或非生物侵害所產生的二次代謝物，雖不利於昆蟲與病毒，卻具有清除人類自由基、抗氧化及抗腫瘤等功能。

不論你是吃蒜頭或蒜苗，都是健康的好食物，都含有硫化物，可抵禦動脈粥狀硬化、降血壓與抗癌。稱它們是地球上最健康的食物，一點不為過。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)