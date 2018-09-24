「張國榮初戀」心酸 幫18歲自閉兒求職：智商只有2歲

倪詩蓓跟黃玉郎打撫養權大戰，自閉症兒被酸言18歲已成年生活應當自理，讓她相當無奈，公開兒子履歷幫找工作。(取材自中時資料照片、倪詩蓓臉書)

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中時電子報

80年代玉女紅星倪詩蓓，年輕時曾跟張國榮合作時代劇《對對糊》而譜出戀曲，是哥哥的初戀女友，她與「漫畫教父」黃玉郎育有一子Royce，然感情僅6年級告吹，之後她獨自帶著重度自閉症的兒子辛苦生活，近來兩人陷入爭奪撫養權大戰，多次公開互槓，上週首度針對此事開庭然無結果，倪詩蓓深知打官司漫長又處處被酸言，嘆18歲病兒竟得找工作。

倪詩蓓不僅為撫養權問題跟黃玉郎對簿公堂，也為孩子生活費的問題對其提出告訴，然目前兩起官司皆陷入僵局短期難有定論，她前天在臉書po文談孩子生活費一事，表示有人說Royce今年18歲已經成年，「原來過了十八歲不用吃飯？」，認為普通人到了這年紀確實應該可以自食其力，「那我大寶寶該要找工作啦！」。

倪詩蓓替自閉症兒找工作，公開Royce履歷：「男/ 18歲/ 重度自閉症及智商只有二歲大男孩」，感嘆接下來自己還要被告誹謗等，還得等兒子的監護權判決，光是等待開庭就要花上3到9個月，勞心勞力，只能自勉比其他人身心靈都年輕，會撐下去，至於自閉兒找工作一事，她又po文表示除非是聘請特殊兒的工作，否則Royce肯定無法像一般人那樣工作，表示等兒子完成這兩年的特殊學校教育，會接他回家同住，到時再讓Royce去工作學習社學些基本技能。

(中時電子報)

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