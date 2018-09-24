南市曾信凱議員競選服務處傳火警 初判非人為縱火

曾信凱議員競選服務處24日凌晨傳出火警。（程炳璋攝）

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曾信凱競選服務處內部被燒成一片焦黑。（程炳璋攝）
起火點疑似在沙發後方的地板上。（程炳璋翻攝）

台南市東區議員參選人曾信凱位在文化6街內的競選服務處，24日凌晨1時許傳出火警，雖無人傷亡，正值選舉時刻，除了消防人員，還驚動警方到場蒐證，初判起火點在沙發後方地板，排除人為縱火，讓大家都鬆了一口氣。

曾信凱是現任無黨籍台南市議員曾順良之子，這次挑起父親重擔出馬競選，在原本父親的議員服務處改為競選總部，23日晚間還在總部後方空地舉辦一場中秋烤肉活動，直到深夜12時才結束。

服務處24日凌晨1時50分傳出火警，服務處內煙霧瀰漫，微見火光。因為起火地點敏感，警消人員不敢大意，立刻衝到現場，以電鋸破門入內灌救，約10餘分鐘就撲滅火勢。

警消人員發現，起火點在服務處內沙發後方約10平方公尺地板，燃燒掉沙發、一些紙餐具與廢紙，初判是電線短路起火，應無人為縱火。1名資深的警消人員表示，「要是人為縱火不會只有這程度」。

現場火警目擊者表示，看到打火過程中，燒掉一堆服務處內紙本資料，但不知什麼資料內容。

雖無人傷亡，曾信凱競選總部也被燻黑一片，辦公室內杯盤狼籍，服務處人員獲報後都趕回現場了解狀況，得知無人為縱火，與選舉政治因素無關後，才鬆一口氣回家，24日一早再返回總部打掃，輔選人員表示，要花一段時間整理。

曾信凱競選服務處人員表示，雖然總部在選前2個月發生火警意外，但曾信凱仍會堅定參選，這場火只會讓自己的選情越燒越旺。

(中時 )

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