小時睡豬舍 柯尚彬老師關懷弱勢生獲師鐸獎

2018年09月24日 11:02 中時 林志成

高雄瑞祥高中老師柯尚彬，小時候是偏鄉小校的弱勢生，但受到老師的無私照顧，他長大後的心願就是成為一個照顧學生的好老師。現在他做到了，時常到學生家訪，瞭解弱勢生的困境並給予協助，他因此獲得今年師鐸獎。

柯尚彬以前讀高雄田寮國中時，方孝德老師來到他家進行家訪，震驚於眼前所看到的景象：矮小的柯尚彬，竟沒有一張可以睡覺的床，每天只能與豬舍的豬隻睡一起，生活貧困可以想見，「這樣的環境，孩子要怎麼唸書呢？」

從那一天起，方孝德要求柯尚彬每天放學後留校晚自習，他義務伴讀，並協助申請各種獎學金；出納組組找包明男知道後，不但讓柯尚彬留校免費用餐，並排除萬難，讓他無償入住學校宿舍，甚至私下不斷捐款長期幫助這名弱勢學生。

高中畢業，柯尚彬考上台師大工業科技教育系，懷抱理想的他，深受瑞士教育家斐斯塔洛齊激勵，心中孵化著「經營一所專為窮人所設立的學校」的夢想，在那裡，貧困學生將不用再擔心有沒有學費、午餐，不必憂慮自己會不會讀書、考試，每一位學生都能夠找到屬於自己的天賦才能。

然而，柯尚彬的宏偉夢想在實現之前停了下來。迫於生活，畢業後，他並未投入教職，反而從事電腦程式設計師的高薪工作，但是在他心中卻沒有放下教育工作的想望，最後他毅然放棄高薪，考上阿蓮國中代理老師工作，擔任「電腦技藝班」導師。

技藝班裡有許多行為待改善的學生，柯尚彬因與他們有著相似的成長背景，他從不將他們視為麻煩人物，知道如何與他們對話、鼓勵向上；而他們所需要的，不就是一位不放棄他們，願意照顧他們的好老師嗎？

柯尚彬努力學習成為一位「照顧學生的好老師」，擔任導師時，他效法方老師的模式，時常進行家訪，協助弱勢學生申請各項補助與獎學金，留校伴讀，每周帶著學生做公益，藉此培養服務熱忱，培養良好品行。

今年，柯尚彬榮獲師鐸獎，第一時間就與包明男老師聯絡，讓他知道，當年那個人人眼中的窮學生，現已成為受到肯定的好老師。

(中時 )