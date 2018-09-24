影》瞎透了！海盜投手一記暴投失3分

釀酒人阿西亞趁著對方暴投與失誤跑回本壘得分。(法新社)

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中時電子報

大聯盟到了季末仍然有精采好球，海盜隊中繼投手弗利茲(Michael Feliz)24日的一記暴投居然痛失3分！這顆「清壘暴投」讓對手除了打者之外全部回壘得分，海盜最後被釀酒人以13-6痛宰。

6局上，海盜投手布勞特(Steven Brault)被敲安又連續保送兩人，形成滿壘之後被教練換下。接替投球的弗利茲似乎是在跟教練團開玩笑，居然連續保送2人，被對手擠回2分。

弗利茲的厄運還沒完，他一記時速95英里的四縫線砸在地上，捕手趕緊跑去撿球。捕手一離開，釀酒人三壘跑者立刻回來拿走第1分。當時球還未撿起來，釀酒人第2分就快跑回來了。

由於球滾得太遠，最後是一壘手撿起傳給補位本壘的弗利茲，沒想到弗利茲居然漏接，就在弗利茲慢吞吞跑去撿球的時候，釀酒人第3分也跑回來了，清壘的暴投！

海盜內野亂成一團，釀酒人卻很冷靜，跑回第3分的阿西亞(Orlando Arcia)說：「我當時看到第2分跑回去了，我就一邊跑一邊留意他們可能會暴傳，結果真的暴傳了。我從來沒見過這種事。」

海盜主場觀眾簡直看不下去了，總教練荷鐸(Clint Hurdle)非常不爽：「我不曉得是因為場面混亂還是球員漫不經心，總之這都令人無法接受。」

(中時電子報)

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