籌措畢旅費 善心人士協助親愛國小萬大分校打造創作空間

幸福本色國際文創資助親愛國小萬大分校打造工藝創作空間。（圖／校方提供）

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幸福本色國際文創資助親愛國小萬大分校打造工藝創作空間，讓小朋友籌措畢旅費用。（圖／校方提供）

南投縣仁愛鄉親愛國小萬大分校是仁愛鄉最偏遠的學校之一，全校50多位學生，家長多為社會地位經濟弱勢，以致學生較無機會擁有校園之外的學習，更遑論多天數的「畢業旅行」，幸福本色國際文創資助萬大分校「閒置車庫空間再利用」，協助小朋友靠著雙手做工藝，為自己籌措畢旅費用。

親愛國小萬大分校位於萬大電廠附近，家長多靠著農務與打零工，支應生活所需，長期以來，學生的畢旅費用多為自己籌措，來源包括每年奧萬大賞楓觀光熱季，導師與學生利用假日於校門口擺攤賣部落農產品，或者展現自己的小提琴才藝打賞，一點一滴，5元、10元慢慢累積，籌賺自己畢旅費。

校長詹素娥表示，透過打工籌措畢旅費用，小朋友一方面學習人際互動，也對於金錢儲蓄、應用有了正確的觀念，也與其他同學合作分工合作，培養樸毅做事等優點，但校內欠缺一個共同工作空間，如果能有工藝創作空間，也許小朋友可以自己做工藝品，有更多管道籌措畢旅的經費。

幸福本色國際文創資助萬大分校閒置車庫空間再利用，幫助分校將閒置的車庫，改建成一個學習的、創造性的分享空間，小朋友之後不僅可以利用這個空間延續畢旅費用自己籌的學習活動，這個空間，還可以是小朋友與部落文創品的展覽場域，詹素娥表示，期望「萬大森林育X幸福本色」的相遇與合作，碰撞出精彩、溫暖的火花，協助每位萬大分校的小朋友，擁有更豐富的童年。

(中時 )

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