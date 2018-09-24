高雄》陳其邁不再「冷處理」？網：莫忘黃俊英事件

2018年09月24日 10:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

根據許多媒體近來的民調顯示，高雄市長年底選情，國民黨高雄市長候選人韓國瑜和民進黨高雄市長候選人陳其邁已呈現五五波的緊繃態勢。其選戰之緊繃，更讓不具名的綠營人士直指不應該冷處理韓國瑜，對此，網友認為當民進黨這樣表示時就有可能開始要鋪天蓋的潑糞水了，莫忘黃俊英事件呀！

年底選舉倒數60天，韓國瑜與陳其邁持續拉鋸，外界高度關注是否有翻盤的可能。而高雄市的戰況激烈，據《ETtoday新聞雲》引用綠營操盤人士透露，過去陳其邁因為大幅領先，所以選戰打法很冷，但現在韓國瑜已成功炒熱選情，陳其邁必須要改變打法，不能再「冷處理」韓國瑜。

對於陳其邁要改變打法，不能再冷處理，批踢踢網友譏瘋，「厲害了，我的黨， 要開始打嘴砲惹」、「鋪天蓋地的潑糞準備來了」、「真的笑死，被一個賣菜的搞成這樣」、「東廠駐高雄總舵準備好了」、「東場ready」、「東廠動起來」，更有網友提醒莫忘黃俊英事件。

所謂黃俊英事件，是指是2006年高雄市長選舉，國民黨高雄市長候選人黃俊英因選前之夜的「走路工」事件，一夕間翻盤，最後以1114票的些微差距敗給民進黨。結果事後證明，所謂走路工事件與黃俊英無關。

(中時電子報)