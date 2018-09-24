無視選民示警 陳敏鳳：民進黨吞敗戰也是意料中的事

2018年09月24日 10:42 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

受到中央執政不力影響，年底選舉民進黨選情低迷，日前又爆發促轉會淪東廠打手事件，引發外界關注民進黨在年底選舉的表現。民進黨選對會召集人陳明文曾表示，該事確實衝擊選情。對此，資深媒體人陳敏鳳認為，執政黨該出來終結負面事件，清理戰場的領導者何在？若剩下的日子仍放任亂像叢生，無視選民的示警，屆時吞下敗戰苦果，也是意料的事。

蔡政府執政以來，推出的許多政策都不得民心，年金改革、前瞻計畫更引來極大爭議，導致民調急速下降。然而，蔡總統也多次強調對自己最重要的期許就是要做以前的總統不敢做的事，要推動以前政府不敢推動的改革。蔡說改革會引發街頭的抗議，也要付出民調下滑的政治代價，這一點早有心理準備。不過這個說法仍說服不了綠營民眾，導致各地選情吃緊。

近日許多民調都顯示出民進黨滿意度下降。對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，目前綠營基層普遍士氣低落是事實，如何讓隱性選民在投票日站出來，是這60天最重要的救援任務。她說首先要檢視這些綠營支持者為何不願在民調裡表態支持綠營候選人？是否代表對民進黨作為有所不滿？此外，若不願表態的選民並不是一時生氣，而是一種失望的警告，若在這60天得不到回應，那11月24日會氣消回歸綠營，還是不會去投票，陳敏鳳說民進黨中央都應該深思。

對於爆發促轉會的東廠事件，陳敏鳳說執政黨只是推給在野黨、推給假新聞，但該正面表述的價值何在？該出來終結負面事件，清理戰場的領導者何在？她說若接下來仍放任亂像叢生，士氣低落，無視選民的示警，「屆時吞下敗戰苦果，也是意料中的事」。

(中時電子報)