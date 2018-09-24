新北》反深澳自救會長遭拍肩拍肚 蘇貞昌道歉了

2018年09月24日 10:54 中時 張穎齊

蘇貞昌用力拍打陳志強的肩膀數次，不斷喊「謝謝你哦！」似乎不讓陳志強有機會講話。（翻攝自陳志強臉書）

面對陳志強的陳情，蘇貞昌眼神十分銳利，將手用力地觸碰陳志強，質問他「今天是在幹什麼你知道嗎？」。（翻攝自反深澳燃煤電廠自救會臉書）

面對陳志強的陳情，蘇貞昌眼神十分銳利，用力地拉住陳的手，將陳手上的資料使勁拿走。（翻攝自反深澳燃煤電廠自救會臉書）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨（23）日出席「瑞芳競選總部成立大會」，會後離去時，突然遇到瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強「攔駕」陳情，怎料蘇卻用力拍打陳的肩膀和肚子，並使勁拉陳的手拿走資料，讓陳感到極度不被尊重，而蘇也在昨深夜致歉。

蘇貞昌23日深夜11時許透過蘇辦的媒體LINE群組發出聲明致歉，全文如下：

「今天我們在瑞芳舉行瑞芳區競選總部成立大會，許多熱情的民眾都前來參加，這是喜事，過程圓滿，我非常感謝。結束後，我急著趕往九份老街直播的行程，走在路上，突然有這位陳先生直接靠近我，告訴我他是里長，並拿著資料要給我。我雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，還跟他握手，在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，我誠心地在此向他致歉。」

「同時我也再次聲明，我對於相關電廠的態度一直以來都相當清楚，能源政策是國家整體發展的問題，新北市民四百萬人，要生活、要經濟發展不能沒有電，但我堅持要安全，無污染，如果不安全、有污染，我絕對反對。」

(中時 )