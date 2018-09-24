水泥車Bling Bling變身藝術品 「遇伴派對-Part II」中秋加碼演出

2018年09月24日 11:06 中時電子報 吳家詮

笨重的混凝土預拌車也能化身為熱情的閃亮燈光藝術！

《亞東預拌》利用體積龐大的混凝土｢預拌｣車，妝點成晶瑩閃爍的｢遇伴派對活動｣主秀，在今年六月底成功吸引大批台中市民參與，但只有短短三天的活動，很多民眾都反映來不及參與。因此，主辦單位紅點文旅應粉絲要求，在即將到來的中秋假期，再次擴大舉辦《遇伴派對PART II》，預計這次的活動將再度吸引台中市以及其他縣市的上萬名遊客到現場朝聖。

「遇伴派對」（Mixer Party）歷時一年籌畫，主辦單位將飯店週邊封街並裝置成新潮熱鬧的市集，而其中最受注目的焦點，就是透過日本藝術家市川平的巧手，呈現亞東預拌混凝土車另類的藝術風貌，成功變身為Bling Bling的派對焦點，敬邀上次曾經參與還有錯過的民眾，在活動期間前來一同見證這件光彩炫目的視覺藝術品！

透過日本藝術家市川平的巧手，呈現亞東預拌混凝土車另類的藝術風貌，成功變身為Bling Bling的派對焦點。（吳家詮翻攝）

主辦單位紅點文旅企劃部經理黃皓恒表示，中秋假期將再度與國內知名的混凝土業者《亞東預拌混凝土》合作，將預拌車的圓桶改裝成迪斯可舞台球燈，球體部分則以反光的方式呈現，在9/21~9/24活動期間內每晚整點演出，歡迎大家把握機會前往欣賞。

亞東預拌於全台擁有２０個據點，僅中區即已深耕超過２５年，多達五個供應廠。近期民間工程有富邦天空樹大樓、林酒店等知名建物；公共工程則是包括台中捷運、台中火車站等建案，也都採用了亞東的產品。這次和台中最潮的飯店，在最夯的文創舊城區，共同舉辦大型街頭藝術饗宴，將在地產業、本土文化以及時尚元素完美結合，充分體現亞東預拌不斷創新的企業精神。

(中時電子報)