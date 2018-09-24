五月天台中跨年演唱會 林佳龍喜迎「五迷」

2018年09月24日 11:30 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，五月天「人生無限公司」演唱會，從今年底唱到明年初，宛如史上最大規模「尾牙」，台中市用最熱情的心情歡迎來自世界各地的「五迷」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）歡迎亞洲天團五月天，今年在台中洲際棒球場與全球歌迷一起揮別舊年迎新年。（盧金足攝）

亞洲天團五月天今年的跨年在台中！「人生無限公司」演唱會，將一路從今年12月22日唱到明年1月6日，連唱10天10夜，在台中洲際棒球場與全球歌迷一起揮別舊年迎新年。台中市長林佳龍在個人臉書貼文，歡迎「五迷」睽違5年蒞臨台中，承諾身為東道主的台中市，會用最謹慎態度，全力協助主辦單位相信音樂規畫周邊交通及接駁轉乘，完成這場2018跨年2019台灣史上最大尾牙。

「你問我全世界是哪裡最美？答案是：你身邊！」，林佳龍引用五月天歌曲《任意門》的歌詞，在臉書貼文表示，「很慶幸也很感動，五月天總是把跨年留給台灣的歌迷；今年底到明年初，更感謝五月天這次巡迴演唱會的終站，選擇來到台中！」

五月天選在台中洲際棒球場與全球歌迷一起揮別舊年迎新年，林佳龍說，宛如史上最大規模「尾牙」，距離上次五月天在台中開唱，已經是5年前的事了，很高興「人生無限公司」這次將回到台中開「分公司」打卡上班，台中市用最熱情的心情歡迎來自世界各地的「五迷」。

林佳龍也透露，在與主辦單位相信音樂討論的過程中，知道「五迷」最重視交通相關的規畫，他承諾市府將會用最謹慎的態度，全力協助主辦單位妥善規畫周邊交通及接駁轉乘，已妥善安排「五迷」利用公車、高鐵、客運，甚至搭乘飛機配合轉乘，抵達洲際棒球場的方法。

「許多朋友的心中，都至少有一首五月天！」林佳龍說，去年看到五月天重返台北大安森林公園7號公園舞台舉辦20周年演唱會，不禁感到歲月悠悠，「年輕時是否也在淡水海岸經歷過《志明與春嬌》的故事」，在後青春期時聽著《突然好想你》是否也曾想起故人？

在末日預言中聽著《諾亞方舟》也深受啟發嗎？成家後有沒有開始聽著小孩唱跳著《派對動物》？最後，林佳龍歡迎來自世界各地的歌迷蒞臨，共同寫下五月天和台中的故事！

五月天「人生無限公司」演唱會將在台中洲際棒球場開工，相信音樂公布正式場次，預計從今年12/22、12/23、12/24、12/29、12/30、12/31，與明年1/1、1/4、1/5、1/6，共計10天舉辦10場次演唱會，其中12/31更將在台中陪伴所有「五迷」跨年。

(中時 )