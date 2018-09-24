菲國第波羅市長親訪高雄 取經治水經驗

2018年09月24日 12:02 中時 柯宗緯

菲律賓第波羅市長德斯特（左四）24日在高市水利局代理局長韓榮華（右四）帶領下，參觀寶業里滯洪池成果。（柯宗緯攝）

全球港灣城市論壇25日將開幕，此次參與城市菲律賓第波羅市長德斯特，特地提出參訪高市治水經驗，24日由高市水利局代理局長韓榮華帶領德斯特，親訪寶業里滯洪池，實地導覽介紹治水成果，德斯特也有意將高雄經驗帶回，建造人工滯洪池，解決城市積淹水問題。

德斯特表示，目前第波羅市沒有人工滯洪池，仰賴自然溪流或河川當作排洪管道，當然也會發生積水情況，尤其從山上快速的流水沖下會有水患。此次高雄治水經驗，讓他思考建造滯洪池也是一個解決方案，而第波羅也考慮以「分流」方式，加快排洪速度。

8月時，豪雨造成高雄多處淹水，遭外界質疑治水成效。對此，韓榮華特別說明，滯洪池有其保護防洪標準，如果沒有滯洪池發揮效果，當下淹水情形會更加嚴重，時間會更長，當時大概1個鐘頭積水便退去。

韓榮華也提到，寶業里滯洪池是都市化過程，興建過後大幅解決積淹水問題，帶動周遭生活機能，房地產發展興盛，大樓林立、房價攀升，鄰近民眾也常來運動。韓榮華也特地邀請德斯特來年參與南方治水論壇，期待城市間交流，拓展高雄城市外交。

(中時 )