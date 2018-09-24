新北》蘇貞昌對陳情人拍肩、拍肚 侯友宜：老縣長要苦民所苦！

國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）上午造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」。（葉書宏攝）
新北》蘇貞昌對陳情人拍肩、拍肚 侯友宜：老縣長要苦民所苦！(葉書宏攝)

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日出席活動時，對反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強出現拍肩、拍肚等動作，晚間緊急發聲明稿致歉；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（24日）表示，「老縣長要苦民所苦，新北市有高達6成民眾都反對。」

侯友宜今（24日）上午由國民黨市議員林國春、國民黨市議員參選人葉元之陪同造訪板橋區厚友誼小站「何家古制秘糖冰甜品鋪」，侯親自動手煮紅豆湯給在場媒體品嘗，他強調，「適逢中秋節闔家團圓，在外工作打拼的民眾要記得打電話回家。」

蘇貞昌23日上午在瑞芳成立競選總部，他致詞完要離去時，瑞芳區龍山里長陳志強突然跟上去遞交「深澳電廠健康風險評估報告」，蘇貞昌出現拍肩、拍肚等動作，陳對此相當氣憤要求蘇道歉。

蘇貞昌23日晚間緊急發出聲明稿表示，「我雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示，謝謝你唷！祝福你喔！我們一起加油」，還有跟陳握手，在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，誠心地在此向他致歉。

關於蘇貞昌出現拍肩、拍肚等動作，侯友宜表示，燃煤傷害健康、破壞生態，六成民意都反對，基層的聲音反映給老縣長，老縣長應該苦民所苦，了解民眾心聲，應該清楚表態反對蓋深澳燃煤電廠。

侯友宜說，里長是基層的聲音，代表當地居民的聲音，平時都和里長在一起，好好聽聽他們的聲音；拍肩、拍肚等動作可能是老縣長的習慣動作，不太了解，最重要還是要反對深澳燃煤電廠，大家一起來反對。

侯友宜強調，希望老縣長聽取民意，因為不只一個里長反對，新北市有高達六成民意反對深澳燃煤電廠，民眾對於燃煤帶來的生態、健康破壞相當害怕。

(中時 )

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