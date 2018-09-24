伸手不見五指！海軍水下大隊徒手「撈鯊」 823水災幕後功臣

2018年09月24日 11:53 中時 楊佳穎

水下大隊抽水機設備。（楊佳穎攝）

隊史館滿滿的感謝狀，記錄水下大隊一次次的付出參與。（楊佳穎攝）

隊史館滿滿的感謝狀，記錄水下大隊一次次的付出參與。（楊佳穎攝）

水下大隊泳池訓練。（楊佳穎攝）

「國家有災害需要軍人時，軍人一定達成率最高、服從率最強」水下作業大隊大隊長楊文堅上校眼神中散發驕傲。步入隊史館，整齊陳列的照片、感謝狀，記錄著水下大隊一次次的付出參與，無論是過去88風災、納莉風災、復興空難，到近期的823南台灣大淹水，一旦遇上災害，水下大隊總在第一時間出動馳援。

接獲上級下達命令，兵力30分鐘內就要出發，水下大隊負責的救災工作包含人員撤離、災區抽水。楊文堅回憶，2001年納莉風災造成台北捷運大淹水，抽水機必須一層一層作業，一旦遇到堵塞，潛水員必須潛到水中探勘，「通常裡面跟外海作業一樣，幾乎是伸手不見五指」，因此平時要訓練潛水員只靠手指、腳去觸碰、摸索。

「復興空難在基隆河時，隊員也是這樣進行」楊文堅又說，基隆河水非常污濁，很多罹難者大體都是隊員用手、腳去觸碰找尋的；而這樣的任務心理壓力之大，楊文堅也時常向隊員喊話，「根本不需要恐懼，這是協助罹難者回家的最後一程路」，也是水下作業大隊的存在價值之一。

戰備訓練是國軍最主要任務，但如今台灣面臨許多天然災害，救災也成為任務之一。楊文堅淡淡的說，過程當然辛苦、體力負荷大，常常是拿著睡袋睡在國小禮堂，洗澡就用陸軍野戰沐浴設備，但從沒人叫累喊怨，「國軍就是默默做」。

水下大隊深海岸勤作業組少校副組長楊昀叡則分享，有次屏東東港舢舨翻覆漁民失蹤，海巡人員搜索未果，請求水下大隊支援；而人員搜撈俗稱「撈鯊（找罹難者）」，一到現場首要面對家屬情緒，更要冷靜評估當下狀況，不能盲目下水。他坦言，身為帶隊官，不會讓人員為已罹難者做生命的搏鬥，但會在時間最允許、狀況最好的時刻，盡力完成任務。

談到這裡，楊昀叡也苦笑說，那次任務算是很難過的一次，但就如同自己加入水下大隊的最大原因，每項任務都很有意義，無論是協助船艦困難排除，或民間抽水、搜撈等，國軍都會盡力協助。

回顧上月823救災，第一作業隊上尉副隊長楊仁佑則說，任務共出動38名人員，將14部抽水機分別由車承載，放置各站點抽水，採取機器24小時運作、人員輪班制，以確保任務持續性及效率，最終耗費6天5夜完成。他也強調，所有設備在颱風季節來臨前，都會整批重新驗證，而過去88風災時任務時間更長，還有隊員的家中就是受災戶，仍必須依指令執行任務，曾三過家門而不入。

(中時 )